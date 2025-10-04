Вже відомі перші подробиці відповідного удару по російському борту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Які деталі розповіли в ССО?
Згідно з оприлюдненою інформацією, завдяки успішним діям одного з підрозділів ССО близько 04:31 ранку 4 жовтня вдалося уразити малий ракетний корабель "Град" (бортовий номер 575) проєкту 21631 "Буян-М" в Онезькому озері у Росії.
Ракетоносій йшов з Балтійського у Каспійське море. Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються,
– ідеться у повідомленні.
У ССО констатували, що такий корабель є одним із найновіших та найсучасніших російських кораблів, введений до складу Балтійського флоту Росії 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс "Калібр-НК".
Довідково. "Буян-М" це малі ракетні кораблі, створені для внутрішніх, закритих морів, таких як Чорне, Азовське або Каспійське море. Вони мають порівняно невеликі розміри та водотоннажність і здатні пересуватися судноплавними річками.
Зазначимо, що крім ураження цього ракетоносія, за даними Генштабу, Сили оборони також завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області. На місці були вибухи та пожежа, результати удару уточнюються.
Яких ще втрат ССО завдають противнику?
- Раніше повідомлялося, що ССО ударними дронами атакували РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2" у Росії. Обидві системи фактично були призначені для протидії українським дронам.
- Незадовго до цього бійці 73-го морського центру ССО провели успішну операцію на Північно-Слобожанському напрямку. Військові зуміли зайти в цільовий район росіян, де ефективно зачистили ворожі укріплення та прилеглу територію.
- Наприкінці вересня спецпризначенцям вдалося уразити радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму. Наголошували, що без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.