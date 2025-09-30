Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО ЗСУ.

Як ССО вдалося уразити радіолокаційну станцію С-400 "Тріумф" у Криму?

У Силах спеціальних операцій розповіли, що операцію провели у ніч на 30 вересня. Уразити радіолокаційну станцію вдалося за допомогою дронів.

Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БпЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 “Тріумф”. Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність,

– пояснили військові.

У ССО наголосили, що їхні підрозділи продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій проти України.

Що ще вдавалося знищувати нашим захисникам зі зброї ворога?