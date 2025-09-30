Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО ЗСУ.

Як ССО вдалося уразити радіолокаційну станцію С-400 "Тріумф" у Криму?

У Силах спеціальних операцій розповіли, що операцію провели у ніч на 30 вересня. Уразити радіолокаційну станцію вдалося за допомогою дронів.

Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БпЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 “Тріумф”. Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність,
– пояснили військові.

У ССО наголосили, що їхні підрозділи продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій проти України.

Що ще вдавалося знищувати нашим захисникам зі зброї ворога?

  • Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко 29 вересня розповідав, що Сили оборони знищили два російські ТОС-1А "Солнцепьоки" поблизу Куп'янська. Ці системи є дуже дорогими та використовуються для обстрілу позицій Сил оборони й українських населених пунктів.

  • Того ж дня перший батальйон безпілотних систем "Хижаки висот" 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка знищив російський гелікоптер Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів. Цікаво, що ворожий вертоліт збили за допомогою FPV-дрона Shrike за 500 доларів.

  • А 26 вересня у ССО повідомили, що їхні військові знищили 5 транспортно-заряджальних машин 9Т250, пускову установку ОТРК "Іскандер" та ЗРПК "Панцир-С1" у Курській області. Операція призвела до втрати росіянами складів та автомобільної техніки.