Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО ЗСУ.
До теми Майже ще тисяча загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 30 вересня
Як ССО вдалося уразити радіолокаційну станцію С-400 "Тріумф" у Криму?
У Силах спеціальних операцій розповіли, що операцію провели у ніч на 30 вересня. Уразити радіолокаційну станцію вдалося за допомогою дронів.
Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БпЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 “Тріумф”. Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність,
– пояснили військові.
У ССО наголосили, що їхні підрозділи продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій проти України.
Що ще вдавалося знищувати нашим захисникам зі зброї ворога?
Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко 29 вересня розповідав, що Сили оборони знищили два російські ТОС-1А "Солнцепьоки" поблизу Куп'янська. Ці системи є дуже дорогими та використовуються для обстрілу позицій Сил оборони й українських населених пунктів.
Того ж дня перший батальйон безпілотних систем "Хижаки висот" 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка знищив російський гелікоптер Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів. Цікаво, що ворожий вертоліт збили за допомогою FPV-дрона Shrike за 500 доларів.
А 26 вересня у ССО повідомили, що їхні військові знищили 5 транспортно-заряджальних машин 9Т250, пускову установку ОТРК "Іскандер" та ЗРПК "Панцир-С1" у Курській області. Операція призвела до втрати росіянами складів та автомобільної техніки.