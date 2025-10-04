Уже известны первые подробности ответного удара по российскому борту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

Какие детали рассказали в ССО?

Согласно обнародованной информации, благодаря успешным действиям одного из подразделений ССО около 04:31 утра 4 октября удалось поразить малый ракетный корабль "Град" (бортовой номер 575) проекта 21631 "Буян-М" в Онежском озере в России.

Ракетоноситель шел из Балтийского в Каспийское море. Поражение пришлось в правую часть отсека силовой установки корабля. Дополнительные детали уточняются,

– говорится в сообщении.

В ССО констатировали, что такой корабль является одним из самых новых и современных российских кораблей, введен в состав Балтийского флота России 29 декабря 2022 года. Основным вооружением судна является ракетный комплекс "Калибр-НК".

Справочно. "Буян-М" это малые ракетные корабли, созданные для внутренних, закрытых морей, таких как Черное, Азовское или Каспийское море. Они имеют сравнительно небольшие размеры и водоизмещение и способны передвигаться по судоходным рекам.

Отметим, что кроме поражения этого ракетоносителя, по данным Генштаба, Силы обороны также нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. На месте были взрывы и пожар, результаты удара уточняются.

