Обе системы фактически были предназначены для противодействия украинским дронам, но, очевидно, не справились. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины в телеграмме.

Какие объекты ПВО удалось поразить дронам ССО?

Дроны Сил специальных операций поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2".

П-14Ф "Лена" была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы ВВС России Бутурлиновка в Воронежской области. ТРЛК "Сопка-2" в свою очередь была элементом сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Он поражен в селе Гармашовка Воронежской области.

Обе системы должны были бы противодействовать украинским дронам.

Какие удары по России ранее проводили ССО?