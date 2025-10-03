Обе системы фактически были предназначены для противодействия украинским дронам, но, очевидно, не справились. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины в телеграмме.
Какие объекты ПВО удалось поразить дронам ССО?
Дроны Сил специальных операций поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2".
П-14Ф "Лена" была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы ВВС России Бутурлиновка в Воронежской области. ТРЛК "Сопка-2" в свою очередь была элементом сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Он поражен в селе Гармашовка Воронежской области.
Обе системы должны были бы противодействовать украинским дронам.
Какие удары по России ранее проводили ССО?
Силы специальных операций ВСУ поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму с помощью дронов. Она является ключевым элементом С-400, и ее уничтожение "ослепляет" системы ПВО врага.
В Курской области ССО уничтожили 5 транспортно-заряжающих машин 9Т250, пусковую установку ОТРК "Искандер" и ЗРПК "Панцирь-С1". Разрушены также склады и автомобильная техника. Враг придумал хранить эту технику на территории бывшей птицефабрики.