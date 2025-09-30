Об этом сообщили в Силах специальных операций ВСУ, передает 24 Канал.
Как спецназовцы ударили по оккупантам на Слобожанщине?
Под плотным огнем артиллерии и дронов противника украинские пехотные подразделения под сопровождением операторов дронов продвинулись на позиции, которые длительное время удерживали оккупанты.
Обратите внимание! Во время операции бойцы смогли захватить телефоны уничтоженных российских солдат. В них содержались жалобы и недовольство оккупантов из-за нехватки снабжения, отсутствие ротаций и общую дезорганизацию войска.
Перед финальной фазой зачистки военные провели тщательную подготовку.
Так, операторы дронов 73-го центра вместе с подразделениями БпЛА и артиллерией систематически уничтожали вражеские позиции, препятствуя пополнению боеприпасов, продовольствия и ротации личного состава.
Ослабленные и деморализованные россияне пытались отступить через штурм украинских военных, забирая тела своих погибших.
К слову, о низком моральном духе оккупантов и их реакции на успешные действия украинских военных свидетельствуют и неоднократные перехваты разговоров разведчиками. Так, на днях россияне жаловались на атаку украинских беспилотников, которые взорвали мост в Белгородской области.
Однако все попытки врага были тщетными, ведь тела российских солдат остались разбросанными или сложенными в мешки на территории.
Другие успешные операции ССО за последнее время
- Во вторник, 30 сентября, Силы специальных операций ВСУ с помощью дронов уничтожили дорогостоящую радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму, что значительно ослабило противовоздушную оборону врага.
- В тот же день, операторы ССО атаковали позиции 810-й бригады морской пехоты России, ликвидировав трех военных и захватив одного в плен.
- Совместная операция ССО и ГУР на территории России завершилась уничтожением трех российских военных и их транспорта. Украинские бойцы вернулись с трофеями, в частности автономным датчиком движения.