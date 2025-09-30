Соответствующие меры против противника удалось осуществить на Северо-Слобожанском направлении Сумской области. Об этом сообщает ССО ВСУ, пишет 24 Канал.
Как удалось осуществить это?
Операторы 1-го отряда 144-го центра Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении показали кадры, на которых видно, как группа спецназовцев скрыто подошла к позициям российских захватчиков.
Прямые действия ССО-шники начали с одиночного четкого выстрела и уничтожения морпеха России. После SLLS (Stop – Listen – Look – Smell) операторы продолжили зачистку позиций дезориентированной российской "элиты", уничтожив двух оккупантов,
– говорится в сообщении.
После этого операторы окружили морпеха и заставили его сдаться. Таким образом в целом в результате действий украинских бойцов удалось уничтожить трех морских пехотинцев 810-й бригады, и взять еще одного оккупанта в плен.
Зачистка позиций украинскими бойцами: смотрите видео
Другие подобные действия ССО
Недавно бойцы ССО вместе с ГУР МО провели спецоперацию в тылу России. Во время специальной разведки в одной из областей России операторы организовали засаду на подвижной транспорт противника, ликвидировали трех россиян.
Также подразделения ССО атаковали ангары, которые использовали оккупанты из 448-й ракетной бригады имени Непобедимого для скрытого хранения ОТРК "Искандер" на территории бывшей птицефабрики в Курской области.
Еще раньше операторы Сил специальных операций вместе с ГУР провели специальные действия в тылу России. Одним из результатов операции стала успешная засада на транспорт противника и его экипаж. Привлекали подгруппы для зачистки.