Кроме того, украинские воины вернулись с трофеями. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

Какие результаты засады в тылу России?

Воины 73-го морского центра ССО и ГУР МО Украины в очередной раз провели успешную операцию на территории врага. Во время специальной разведки в одной из областей России операторы организовали засаду на подвижной транспорт противника.

В результате слаженных действий спецназовцев были уничтожены трое военнослужащих России и их транспорт,

– говорится в сообщении.

Как украинские бойцы успешно ликвидировали оккупантов: смотрите видео

Бойцы добавляют, что после выполнения задач украинские спецназовцы вернулись в Украину с документами, оружием и оборудованием противника.

Среди трофеев – автономный датчик движения, которым ФСБ России оборудует периметр государственной границы.

Какие потери несет враг в последнее время?