Кроме того, украинские воины вернулись с трофеями. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
Какие результаты засады в тылу России?
Воины 73-го морского центра ССО и ГУР МО Украины в очередной раз провели успешную операцию на территории врага. Во время специальной разведки в одной из областей России операторы организовали засаду на подвижной транспорт противника.
В результате слаженных действий спецназовцев были уничтожены трое военнослужащих России и их транспорт,
– говорится в сообщении.
Бойцы добавляют, что после выполнения задач украинские спецназовцы вернулись в Украину с документами, оружием и оборудованием противника.
Среди трофеев – автономный датчик движения, которым ФСБ России оборудует периметр государственной границы.
Какие потери несет враг в последнее время?
Пилоты 59-й бригады Сил Беспилотных Систем уничтожили вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона.
Украинская разведка уничтожила несколько российских самолетов и вертолетов на аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму. Спутниковые снимки подтвердили полное уничтожение Ан-26 и кратер возле одного из Бе-12.
Профессор американских студий Института Клинтон Скотт Лукас в эфире 24 Канала сообщил, что Украина с помощью дронов вывела из строя около 20% российских НПЗ. Также россияне столкнулись с нехваткой горючего. Причин для этого есть много, а одна из ключевых, по словам Лукаса, удары Украины по НПЗ.