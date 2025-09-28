Об этом в эфире 24 Канала рассказал профессор американских студий Института Клинтон Скотт Лукас, добавив, что Кит Келлог, Майк Уолт и разведывательные службы точно говорили ему о проблемах россиян. Но если он слушает Джей Ди Венса или Стива Виткоффа, то его мнение точно будет другим.

Какие серьезные трудности переживает Россия?

Заявление о "бумажном тигре" не было просто шуткой, а констатацией реальности. Когда-то Россия имела вторую по величине армию мира. Сейчас она не является даже самой эффективной армией в Европе, ведь Украина доказала, что ее нельзя просто взять и захватить.

То есть "вторая" по силе армия мира" уже 15 месяцев пытается захватить один город в Донецкой области – Покровск. Украина проводит успешные контратаки, не используя даже американские и европейские ракеты дальней дальности, потому что США не дали на это разрешения.

Украина собственными силами, в частности дронами, вывела из строя около 20% российских нефтеперерабатывающих заводов. Удалось остановить газопроводы, атаковать нефтехимические предприятия, железнодорожные узлы,

– сказал Скотт Лукас.

В России ВВП практически равен нулю. Инфляция остается высокой, ее уровень несколько снизили, чтобы избежать рецессии. Российская экономика может столкнуться со стагфляцией, ростом инфляции и угрозой рецессии. Страна уже испытывает трудности с удовлетворением потребностей населения, ведь покрывает военные запросы.

"Все проблемы начинаются с бензина. Россия столкнулась с нехваткой горючего. Причин для этого много, а одна из ключевых – удары Украины по НПЗ. Когда Путин признал дефицит, то это свидетельствует о серьезности ситуации", – подытожил Клинтон Скотт Лукас.

Украина продолжает атаковать российские НПЗ