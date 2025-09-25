Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа перед переговорами с турецким президентом Эрдоганом в четверг, 25 сентября.
Что сказал Трамп о России?
Трамп отметил, что России пора остановить войну. Он отметил российские потери, в частности, что Кремль потерял примерно миллион своих солдат.
Россия потратила миллионы и миллионы долларов на бомбы, ракеты, боеприпасы и жизни – их жизни – и практически не получила ни одной земли. Я думаю, что время остановиться,
– сказал американский президент.
При этом он добавил, что в дальнейшем не будет использовать выражение "бумажный тигр" в отношении России.
Справочно. Бумажный тигр – это старый китайский фразеологизм, который используют для обозначения чего-то опасного только с виду, но на самом деле негрозного.
Трамп также заявил о своем разочаровании из-за того, что ему не удалось прекратить войну России с Украиной.
"Я урегулировал, как вы знаете, 7 войн. А если честно говорить, то, вероятно, и больше, если бы вы знали все факты. 7 войн – и я думал, что эту сравнительно легко урегулировать, но я очень разочарован", – сказал он.
Трамп призвал Путина остановиться: смотрите видео
Последние заявления Трампа
На полях Генассамблеи ООН президент США заявил, что Украина с помощью ЕС может бороться за возвращение всей оккупированной территории. А на вопрос, все ли он все еще доверяет Путину, Трамп ответил, что даст знать об этом примерно через месяц.
Трамп также добавил, что США будут обсуждать вопрос вероятного предоставления Украине гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО. В то же время, по его словам, Россия уже не выглядит такой выдающейся, а ее экономика находится в тяжелом положении.
Кроме того американский президент осудил покупку Европой российской нефти. В частности, он выразил уверенность, что венгерский премьер Орбан перестанет это делать, если он с ним поговорит.