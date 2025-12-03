Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Путин не просто так заговорил о "зоне безопасности". Хотя тут он также продолжает пиариться.
Смотрите также Самый тяжелый месяц в 2025 году и битвы сразу за 9 ключевых городов: как изменилась линия фронта за неделю
Что задумали в России?
Как отметил Маломуж, начальник российского генштаба Валерий Герасимов уже докладывал диктатору, что Украина якобы может привлечь подразделения на тех направлениях, где нет постоянной линии фронта. Так же как это было с Курской операцией.
Россияне опасаются такого сценария. Поэтому и пытаются организовать определенные дополнительные зоны контроля
Это также пиар, где он рассказывает, что готов к различным сценариям. Мы уже видели, как он был готов на Курщине. Тогда наши прошли границу и взяли многих в плен. А это он сейчас рассказывает, чтобы дезориентировать нас, будто уже нет перспектив для таких рейдов,
– отметил Маломуж.
Недавние заявления Путина: коротко
- Российский диктатор во время совещания с военным командование заявил о планах "создать зону безопасности вдоль границы Украины в районе ответственности группировки "Север". Он хочет взять под контроль приграничные районы трех областей Украины – Харьковской, Сумской и Черниговской.
- Также диктатор снова начал угрожать Европе войной. Он еще и врет, что Россия действует "хирургически" точно против Украины. И это якобы не война.
- При этом Россия уже потеряла более 1 миллиона 175 тысяч военных в войне против Украины. Силы обороны Украины уничтожили 11387 российских танков, 23679 боевых бронированных машин и т.д.