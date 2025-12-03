Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Путин не просто так заговорил о "зоне безопасности". Хотя тут он также продолжает пиариться.

Что задумали в России?

Как отметил Маломуж, начальник российского генштаба Валерий Герасимов уже докладывал диктатору, что Украина якобы может привлечь подразделения на тех направлениях, где нет постоянной линии фронта. Так же как это было с Курской операцией.

Россияне опасаются такого сценария. Поэтому и пытаются организовать определенные дополнительные зоны контроля

Это также пиар, где он рассказывает, что готов к различным сценариям. Мы уже видели, как он был готов на Курщине. Тогда наши прошли границу и взяли многих в плен. А это он сейчас рассказывает, чтобы дезориентировать нас, будто уже нет перспектив для таких рейдов,

– отметил Маломуж.

