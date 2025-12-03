Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Путін не просто так заговорив про "зону безпеки". Хоча тут він також продовжує піаритися.

Що задумали в Росії?

Як наголосив Маломуж, начальник російського генштабу Валерій Герасимов вже доповідав диктатору, що Україна нібито може залучити підрозділи на тих напрямках, де немає сталої лінії фронту. Так само як це було з Курською операцією.

Росіян побоюються такого сценарію. Тому й намагаються організувати певні додаткові зони контролю

Це також піар, де він розповідає, що готовий до різних сценаріїв. Ми вже бачили, як він був готовий на Курщині. Тоді наші пройшли кордон і взяли багатьох в полон. А це він зараз розповідає, щоб дезорієнтувати нас, ніби вже немає перспектив для таких рейдів,

– зазначив Маломуж.

Нещодавні заяви Путіна: коротко