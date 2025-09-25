Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, Трамп заговорил о том, что Россия – слабая, а Украина – храбрая. Прозвучало действительно много позитивных слов. Но не все так сладко, как может казаться.

К теме "Ваши страны направляются в ад": почему Трамп изменил риторику в отношении Украины и что это значит для России

Чего ожидать дальше?

Как отметил Клочок, заявления Трампа об Украине не свидетельствуют, что он изменил позицию относительно войны. Там было четко сказано, что Украина может победить при поддержке ЕС и НАТО. Однако он отмежевывает себя от Альянса.

Трамп говорит о поддержке Украины. Он не отрицает, что оружие будут передавать Украине. Но не за счет денег налогоплательщиков США. Тут он не изменил позицию. Речь идет о продаже,

– сказал Клочок.

Заявление Трампа о том, что Украина способна вернуть себе все территории, также свидетельствует, что президент США не смог договориться с Путиным. Хотя он не исключает вариант сделки с диктатором. Поэтому и говорит, что нужно подождать еще некоторое время. Это заявление направлено к Кремлю. Но оно выгодно Европе и НАТО.

Также фактически Трамп перекладывает все дальнейшее развитие событий на Европу и Украину. Он не отрицает, что наше государство – храброе. Но теперь Европа должна идти на жесткие шаги против России и ее союзников.

Дальнейшие шаги по российско-украинской войне будут зависеть от того, как себя будет позиционировать Европа. А там не спешат. Трамп просил отменить закупку российских энергоносителей. Они же планируют это сделать до конца 2026 года,

– подчеркнул Клочок.

Заявления Трампа об Украине: кратко