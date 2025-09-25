В то же время никаких объяснений со стороны президента США относительно таких изменений не было. Предполагают, что таким образом Дональд Трамп хочет выйти из участия в урегулировании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Что может означать изменение позиции Трампа?

По данным издания, Дональд Трамп, похоже, хочет выйти из конфликта после того, как ему не удалось посадить Владимира Путина за стол переговоров, из-за чего шансы выступить посредником между двумя сторонами уменьшились.

Как и во многих политических заявлениях господина Трампа, трудно предсказать его истинные убеждения, и невозможно гарантировать, что он снова не изменит позиции,

– говорится в статье.

Отмечается, что Дональд Трамп является изменчивым в соблюдении тех или иных позиций. По словам собеседников, его взгляды на внешнюю политику скорее обусловлены чувствами и обидами, чем стратегическим анализом.

В то же время отмечают, что, вероятно, даже советники Дональда Трампа были шокированы его недавним заявлением о том, что Украина после лет борьбы сможет вернуть пятую часть страны, которая сейчас оккупирована.

Бывшая чиновница Пентагона Лора Купер говорит, что сегодня США не оказывают помощи Украине, и только европейцы могут поддержать Киев в борьбе, но неизвестно как они могут помочь получить мир без США.

О чем свидетельствует новая риторика Трампа?

Дональд Трамп во время встречи с Зеленским отметил способность Украины противостоять России. После переговоров Трамп заявил, что при поддержке Европы и НАТО Украина может вернуть оккупированные территории.

Заметим, что в The Wall Street Journal сообщали, что недавней смене риторики Дональда Трампа поспособствовали незначительные достижения на фронте и убеждения со стороны советников и Владимира Зеленского.

The Telegraph сообщало, что такими заявлениями Трамп дал понять, что ответственность за поддержку Украины возлагает на Европу и НАТО, и что США больше не будут главным игроком в вопросе помощи.

Политолог Игорь Рейтерович для 24 Канала тоже предположил, что заявление Трампа о границах 1991 года прозвучало на фоне определенных успехов ВСУ в Донецкой области. Там удалось освободить 160 квадратных километров территории.