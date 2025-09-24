В словах американского президента уже нет обещаний непосредственной помощи от Вашингтона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Смотрите также Дедлайн Путину поставили неслучайно: эксперты разобрали встречу Зеленского и Трампа
Какое сейчас отношение Трампа к войне и помощи?
Как пишет газета, во время выступлений на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп дал понять, что его страна больше не будет главным игроком в вопросе помощи Украине. В его заявлениях не прозвучало прямых обещаний поддержки от США.
Я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза способна воевать и отвоевать всю свою территорию в первоначальных границах,
– написал Трамп в Truth Social.
После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Трамп заявил, что "со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и НАТО возвращение к первоначальным границам является реальным вариантом".
Издание отмечает, что американский президент фактически перекладывает ответственность на европейских союзников.
Вместо новой поддержки Украины или жестких санкций против России, Трамп ограничился заявлением о готовности США продолжать продажу оружия союзникам.
Последние заявления Трампа о войне в Украине
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН отметил способность Украины противостоять мощной армии.
После переговоров Трамп заявил, что при поддержке Европы и НАТО Украина может вернуть оккупированные территории, а Зеленский подчеркнул положительные изменения в отношении американского президента к Украине.
Председатель организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в комментарии 24 Канала отметил, что не случайно Трамп сказал, будто ему нужен месяц, чтобы ответить, доверяет ли он Путину. По словам аналитика, это может быть связано с возможным визитом президента США в Пекин, где могут решать ключевые вопросы.