В словах американского президента уже нет обещаний непосредственной помощи от Вашингтона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Какое сейчас отношение Трампа к войне и помощи?

Как пишет газета, во время выступлений на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп дал понять, что его страна больше не будет главным игроком в вопросе помощи Украине. В его заявлениях не прозвучало прямых обещаний поддержки от США.

Я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза способна воевать и отвоевать всю свою территорию в первоначальных границах,

– написал Трамп в Truth Social.

После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Трамп заявил, что "со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и НАТО возвращение к первоначальным границам является реальным вариантом".

Издание отмечает, что американский президент фактически перекладывает ответственность на европейских союзников.

Вместо новой поддержки Украины или жестких санкций против России, Трамп ограничился заявлением о готовности США продолжать продажу оружия союзникам.

Последние заявления Трампа о войне в Украине