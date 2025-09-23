Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров Украины и США.

Что сказал Трамп об Украине?

Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Во время общения с медиа, президент США похвалил Украину.

Украина сейчас очень успешно останавливает эту мощную армию,

– сказал Трамп.

Напомним, что во время встречи президент Украины заявил, что украинские военные за последние недели освободили 360 квадратных километров территории. По его словам, подразделениям также удалось окружить около тысячи российских солдат.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится вернуть всех своих воинов, но добавил, что "в любом случае нам нужны наши солдаты".

