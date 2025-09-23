Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его выступление в Генассамблее ООН.

Что заявил Трамп об окончании войны в Украине?

Дональд Трамп поделился, что считал, что это будет проще всего закончить войну в Украине из-за его отношений с российским диктатором Путиным.

Я думал, что это будет проще всего. Но, как известно, на войне никогда не знаешь, что может произойти. Всегда есть много сюрпризов, как хороших, так и плохих. Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но так не произошло,

– заявил он.