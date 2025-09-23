Причиной недовольства станет бездействие организации в вопросе окончания войн, частности в Украине. Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио.

Как Трамп хочет упрекнуть ООН?

По мнению американского чиновника, одна из тем, которую президент Дональд Трамп должен поднять на Генассамблее, станет сама ООН, которая несмотря на большой потенциал, не делает никаких "больших и важных дел в мире".

Марко Рубио констатирует, что война России против Украины продолжается до сих пор, однако ООН не играет никакой роли в этом вопросе. Кроме того, ООН никак не пытается влиять и в вопросе окончания войны между ХАМАС и Израилем.

Он отметил, что даже ближе к США, в Гаити, где страна "захвачена бандами", Вашингтон просит ООН вмешаться и сыграть важную роль. Впрочем, Китай может помешать этому, в результате чего никакого результата не достигнут.

Поэтому, думаю, президент собирается бросить вызов ООН – найти свое значение, цель и полезность как организации, потому что сейчас она, похоже, не выполняет своей работы, зато хорошо умеет тратить большие деньги,

– заявил он.