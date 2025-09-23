Соответствующее заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает 24 Канал.

Актуально "Я сейчас жду на улице": в Нью-Йорке полиция заблокировала дорогу Макрону из-за кортежа Трампа

Как в США комментируют предложения Путина продлить договор о "ядерке"?

Президент Трамп в ближайшее время даст ответ на предложение российского диктатора Владимира Путина о продлении действия Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Для справки: договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – это двустороннее соглашение между США и Россией, которая регулировала численность стратегических ядерных арсеналов обеих стран. Документ устанавливал лимиты в частности на межконтинентальные баллистические ракеты.

В феврале 2023 года глава Кремля объявил о прекращении участия России в этом договоре. Так, действие соглашения завершается 5 февраля 2026 года.

По словам Ливитт, Трамп проинформирован о желании Кремля разворачивать ракеты средней дальности и отказ от моратория. В то же время американский президент прокомментирует ситуацию лично.

Я позволю ему самому высказаться по этому поводу чуть позже. Это выглядит как приемлемый вариант, но он хочет прокомментировать это лично, и я дам ему такую возможность,

– отметили в Белом доме.

Что этому предшествовало?