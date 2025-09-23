Соответствующее заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает 24 Канал.
Как в США комментируют предложения Путина продлить договор о "ядерке"?
Президент Трамп в ближайшее время даст ответ на предложение российского диктатора Владимира Путина о продлении действия Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Для справки: договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – это двустороннее соглашение между США и Россией, которая регулировала численность стратегических ядерных арсеналов обеих стран. Документ устанавливал лимиты в частности на межконтинентальные баллистические ракеты.
В феврале 2023 года глава Кремля объявил о прекращении участия России в этом договоре. Так, действие соглашения завершается 5 февраля 2026 года.
По словам Ливитт, Трамп проинформирован о желании Кремля разворачивать ракеты средней дальности и отказ от моратория. В то же время американский президент прокомментирует ситуацию лично.
Я позволю ему самому высказаться по этому поводу чуть позже. Это выглядит как приемлемый вариант, но он хочет прокомментировать это лично, и я дам ему такую возможность,
– отметили в Белом доме.
Что этому предшествовало?
- В понедельник, 22 сентября, российский диктатор провел оперативное совещание, во время которого сделал ряд громких заявлений.
- В частности Путин сказал, что Россия готова еще в течение года после 5 февраля 2026-го придерживаться количественных ограничений, предусмотренных договором.
- Однако он подчеркнул, что это возможно только при условии, если таких же рамок будут придерживаться Соединенные Штаты. Решение о возможном продлении документа, по его словам, будет приниматься после оценки ситуации.
- Во время своего выступления глава Кремля также в очередной раз озвучил привычные пропагандистские месседжи, обвинив Запад в разрушении основ для диалога между ядерными державами. Он цинично заявил, что якобы Москва не заинтересована в новой гонке вооружений и якобы делает ставку на дипломатию.
- По мнению аналитиков The Telegraph, последние действия России демонстрируют, что Путин фактически держит руку на "красной кнопке". Эксперты предполагают, что он стремится проверить, как НАТО будет реагировать на провокации, и постепенно снизить чувствительность европейских стран к нарушению их суверенитета.
- Между тем экономика России находится в худшем состоянии с начала полномасштабной войны против Украины. Как отметил экс-разведчик Николай Маломуж, Кремль лихорадочно ищет способы закрыть дефицит бюджета на 2026 год.