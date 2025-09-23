Відповідну заяву під час брифінгу зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, передає 24 Канал.
Як у США коментують пропозиції Путіна продовжити договір про "ядерку"?
Президент Трамп найближчим часом дасть відповідь на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо продовження дії Договору про заходи зі скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).
Для довідки: договір про подальше скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) – це двостороння угода між США та Росією, яка регулювала чисельність стратегічних ядерних арсеналів обох країн. Документ встановлював ліміти зокрема на міжконтинентальні балістичні ракети.
У лютому 2023 року очільник Кремля оголосив про припинення участі Росії в цьому договорі. Так, чинність угоди завершується 5 лютого 2026 року.
За словами Лівітт, Трамп поінформований про бажання Кремля розгортати ракети середньої дальності та відмову від мораторію. Водночас американський президент прокоментує ситуацію особисто.
Я дозволю йому самому висловитися з цього приводу трохи пізніше. Це виглядає як прийнятний варіант, але він хоче прокоментувати це особисто, і я дам йому таку можливість,
– зазначили в Білому домі.
Що цьому передувало?
- В понеділок, 22 вересня, російський диктатор провів оперативну нараду, під час якої зробив низку гучних заяв.
- Зокрема Путін сказав, що Росія готова ще протягом року після 5 лютого 2026-го дотримуватися кількісних обмежень, передбачених договором.
- Однак він підкреслив, що це можливо лише за умови, якщо таких самих рамок дотримуватимуться Сполучені Штати. Рішення щодо можливого продовження документа, за його словами, ухвалюватиметься після оцінки ситуації.
- Під час свого виступу глава Кремля також вкотре озвучив звичні пропагандистські меседжі, звинувативши Захід у руйнуванні основ для діалогу між ядерними державами. Він цинічно заявив, що нібито Москва не зацікавлена в новій гонці озброєнь і начебто робить ставку на дипломатію.
- На думку аналітиків The Telegraph, останні дії Росії демонструють, що Путін фактично тримає руку на "червоній кнопці". Експерти припускають, що він прагне перевірити, як НАТО реагуватиме на провокації, і поступово знизити чутливість європейських країн до порушення їхнього суверенітету.
- Тим часом економіка Росії перебуває у найгіршому стані від початку повномасштабної війни проти України. Як зазначив ексрозвідник Микола Маломуж, Кремль гарячково шукає способи закрити дефіцит бюджету на 2026 рік.