Відповідну заяву під час брифінгу зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, передає 24 Канал.

Як у США коментують пропозиції Путіна продовжити договір про "ядерку"?

Президент Трамп найближчим часом дасть відповідь на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо продовження дії Договору про заходи зі скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Для довідки: договір про подальше скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) – це двостороння угода між США та Росією, яка регулювала чисельність стратегічних ядерних арсеналів обох країн. Документ встановлював ліміти зокрема на міжконтинентальні балістичні ракети.

У лютому 2023 року очільник Кремля оголосив про припинення участі Росії в цьому договорі. Так, чинність угоди завершується 5 лютого 2026 року.

За словами Лівітт, Трамп поінформований про бажання Кремля розгортати ракети середньої дальності та відмову від мораторію. Водночас американський президент прокоментує ситуацію особисто.

Я дозволю йому самому висловитися з цього приводу трохи пізніше. Це виглядає як прийнятний варіант, але він хоче прокоментувати це особисто, і я дам йому таку можливість,

– зазначили в Білому домі.

Що цьому передувало?