Путін, ймовірно, прагне створити чіткіше уявлення про те, як НАТО реагує на провокації, а також знизити чутливість європейців до порушень їхнього суверенітету. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Чому Путін справді може не блефувати, погрожуючи ядерною зброєю?

У п’ятницю три російські винищувачі МіГ-31, які є основною платформою Кремля для гіперзвукових ракет "Кинжал" із потенційною ядерною боєголовкою, порушили повітряний простір Естонії. Це стало останнім випадком вторгнення Росії в повітряні кордони країни-члена НАТО після серії порушень безпілотниками над Польщею та Румунією на початку місяця.

Ситуація є серйозною ескалацією. Ймовірно, Путін намагається перевірити реакцію НАТО та знизити чутливість Європи до порушень її суверенітету. Ще одним важливим сигналом стало проведення минулого тижня стратегічних командно-штабних навчань "Захід 2025", під час яких імітувався запуск тактичного ядерного удару, за яким спостерігав президент Росії у військовій формі.

Попри те, що багато хто вважає ядерну війну малоймовірною, ризик сьогодні значно підвищений. Прямий конфлікт між Росією та НАТО не входить до планів сторін, проте війна в Україні та опосередковане протистояння Москви та Вашингтона збільшують ймовірність непередбачуваної ескалації через непорозуміння.

Навчання "Захід" відбувалися на 41 базі в Росії та Білорусі, де відпрацьовували гібридні удари, мобільну артилерію та боротьбу з безпілотниками. Попередні "Захід-2021" використовувалися як прикриття для скупчення приблизно 190 тисяч військових перед вторгненням в Україну.

Москва практикує санкціонування ядерних ударів у рамках навчань, щоб Путін був психологічно готовий до цієї дії. Кажуть, що в 1972 році тодішній генеральний секретар Леонід Брежнєв "тремтів", коли його попросили натиснути кнопку під час командно-штабних навчань, що імітували війну зі США.

Російська доктрина "ескалація для деескалації", розробка тактичних ядерних боєголовок малої потужності та "обмеженої" ядерної війни підтверджує, що ядерна зброя розглядається як бойовий потенціал, а не тільки як психологічний інструмент.

Відсутність довіри між НАТО та Росією підсилює небезпеку. Нові операції "Східний вартовий" та польські навчання "Залізні ворота" збільшують ризик випадкових інцидентів у регіоні, де численні військові сили діють у тісному контакті.

Історичний приклад навчань Able Archer 1983 року показує, наскільки швидко напруга може перерости у небезпечну кризу через брак довіри та комунікацій. Тоді СРСР збив південнокорейський пасажирський авіалайнер, який відхилився від курсу. Тоді Радянський Союз протягом 2 років аналізував баланс сил у світі. Дійшовши висновку, що США мають значну перевагу, віддання наказу про превентивний ядерний удар було питанням одного рішення. Але тоді такого наказу не було віддано, а навчання НАТО у регіоні мирно закінчилися.

Сьогодні ситуація подібна: непорозуміння, обмежена розвідка та жорсткі заяви політиків створюють реальну загрозу неконтрольованої ескалації, яка може обернутися ядерним конфліктом, якщо здоровий глузд не переважить у Москві, Вашингтоні та Європі.

