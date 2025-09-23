Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Що в ISW пишуть про маніпуляції диктатора?

Володимир Путін 22 вересня заявив, що Росія дотримуватиметься Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (New START) ще протягом одного року після його завершення у лютому 2026 року та використав погрози, закликаючи Сполучені Штати зробити те саме.

За словами диктатора, Росія готова й надалі дотримуватися обмежень:

кількість розгорнутих американських і російських стратегічних ядерних боєголовок і бомб — до 1 550;

кількість розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і важких бомбардувальників для ядерних місій – до 700;

кількість розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, пускових установок БРПЧ та бомбардувальників – до 800.

Очільник Кремля заявив, що у лютому 2027 року Росія ухвалить рішення, чи продовжувати таке "добровільне самообмеження". Він доручив російським відомствам стежити за тим, як США дотримуються умов New START, і пригрозив, що Росія "відповість відповідним чином".

Російський диктатор назвав повне згортання New START "помилкою" та "короткозорістю". Водночас він наголосив, що Росія може відповідати на будь-які загрози "не словами, а військово-технічними заходами".

Зверніть увагу! Аналітики підсумували, що завуальовані погрози Путіна – черговий приклад ядерного шантажу Росії, інструменту, який Кремль часто застосовує у рамках ширшої кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на те, щоб змусити Захід ухвалювати рішення, вигідні Москві.

Ядерний шантаж Путіна: що відомо?