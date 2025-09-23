Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Дивіться також Росія проводить найбільшу підривну кампанію в Європі за майже 80 років: інтерв'ю генерала Раяна
Що в ISW пишуть про маніпуляції диктатора?
Володимир Путін 22 вересня заявив, що Росія дотримуватиметься Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (New START) ще протягом одного року після його завершення у лютому 2026 року та використав погрози, закликаючи Сполучені Штати зробити те саме.
За словами диктатора, Росія готова й надалі дотримуватися обмежень:
- кількість розгорнутих американських і російських стратегічних ядерних боєголовок і бомб — до 1 550;
- кількість розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і важких бомбардувальників для ядерних місій – до 700;
- кількість розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, пускових установок БРПЧ та бомбардувальників – до 800.
Очільник Кремля заявив, що у лютому 2027 року Росія ухвалить рішення, чи продовжувати таке "добровільне самообмеження". Він доручив російським відомствам стежити за тим, як США дотримуються умов New START, і пригрозив, що Росія "відповість відповідним чином".
Російський диктатор назвав повне згортання New START "помилкою" та "короткозорістю". Водночас він наголосив, що Росія може відповідати на будь-які загрози "не словами, а військово-технічними заходами".
Зверніть увагу! Аналітики підсумували, що завуальовані погрози Путіна – черговий приклад ядерного шантажу Росії, інструменту, який Кремль часто застосовує у рамках ширшої кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на те, щоб змусити Захід ухвалювати рішення, вигідні Москві.
Ядерний шантаж Путіна: що відомо?
Нагадаємо, що 22 вересня російський диктатор провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу, де він виголосив низку заяв.
Зокрема, очільник Кремля наголосив, що Росія здатна відповісти на будь-які наявні та появу нових загроз не на словах, а застосуванням військово-технічних заходів. Путін звинуватив Захід у тому, що той своїми діями сприяє деградації стратегічної стабільності у світі.
Володимир Путін присвятив свій виступ тому, аби повторити традиційні тези про "поганий" Захід. Мовляв, західні країни підірвали основи для діалогу між державами з ядерною зброєю.
Своєю чергою, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявляв, що агресивні вихваляння Путіна тим, що Росія є сильною ядерною державою, необхідно не ігнорувати, а протистояти їм.