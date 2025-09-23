Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Что в ISW пишут о манипуляциях диктатора?
Владимир Путин 22 сентября заявил, что Россия будет придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (New START) еще в течение одного года после его завершения в феврале 2026 года и использовал угрозы, призывая Соединенные Штаты сделать то же самое.
По словам диктатора, Россия готова и в дальнейшем придерживаться ограничений:
- количество развернутых американских и российских стратегических ядерных боеголовок и бомб - до 1 550;
- количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков для ядерных миссий – до 700;
- количество развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ и бомбардировщиков – до 800.
Глава Кремля заявил, что в феврале 2027 года Россия примет решение, продолжать ли такое "добровольное самоограничение". Он поручил российским ведомствам следить за тем, как США соблюдают условия New START, и пригрозил, что Россия "ответит соответствующим образом".
Российский диктатор назвал полное сворачивание New START "ошибкой" и "близорукостью". В то же время он отметил, что Россия может отвечать на любые угрозы "не словами, а военно-техническими мерами".
Обратите внимание! Аналитики подытожили, что завуалированные угрозы Путина – очередной пример ядерного шантажа России, инструмента, который Кремль часто применяет в рамках более широкой кампании рефлексивного контроля, направленной на то, чтобы заставить Запад принимать решения, выгодные Москве.
Ядерный шантаж Путина: что известно?
Напомним, что 22 сентября российский диктатор провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где он произнес ряд заявлений.
В частности, глава Кремля отметил, что Россия способна ответить на любые имеющиеся и появление новых угроз не на словах, а применением военно-технических мер. Путин обвинил Запад в том, что тот своими действиями способствует деградации стратегической стабильности в мире.
Владимир Путин посвятил свое выступление тому, чтобы повторить традиционные тезисы о "плохом" Западе. Мол, западные страны подорвали основы для диалога между государствами с ядерным оружием.
В свою очередь, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявлял, что агрессивные восхваления Путина тем, что Россия является сильной ядерной державой, необходимо не игнорировать, а противостоять им.