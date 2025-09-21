Об этом специальный представитель президента США Кит Келлог рассказал в интервью Лорду Эшкрофту в Киеве, передает 24 Канал.
Как Келлог предлагает отвечать на угрозы российского диктатора?
По мнению спецпредставителя Трампа, агрессивные восхваления Путина тем, что Россия является сильной ядерной державой, необходимо не игнорировать, а противостоять им. Для примера он вспомнил переговоры президента США с Ким Чен Ыном.
Когда северокореец сказал ему, что они – ядерная держава, Трамп ответил: "Я тоже. У меня тоже есть красная кнопка. Она больше твоей и работает лучше". Путин – реалист, и если поднять ставки, он отступит,
– объяснил Келлог.
Он отметил, что новые союзы России с Китаем, Ираном и Северной Кореей представляют угрозу для мирового сообщества, а не только для США. "Раньше мы держали их отдельно, но теперь они все подняли головы. Мы до сих пор не имеем хорошей стратегии, как на это реагировать", – признал генерал.
По мнению Келлога, улучшение отношений между США и Россией может произойти после правления Владимира Путина. "Пока Россия не вернется в клуб цивилизованных наций, она остается изгоем", – подчеркнул он.
Ядерные угрозы России и союзников: что известно?
Напомним, что во время визита в Нижегородскую область Владимир Путин в очередной раз напомнил о "ядерном щите". Он также отметил "военное превосходство" России в северных широтах.
В Беларуси похвастались, что во время учений "Запад-2025" совместно с Россией отработали развертывание ракетного комплекса "Орешник".
Кроме этого, КНДР раскритиковала требования США по денуклеаризации как вмешательство во внутренние дела. Северная Корея заявила, что ее статус ядерного государства является необратимым и закреплен в законе страны.