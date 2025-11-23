Он считает, что план не является окончательным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир FoxNews.

Что Келлог говорит о мирном плане США?

Война в Украине находится в 2-х метрах от ее завершения,

– заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

Он намекнул, что мирный план, предложенный США, является наработкой, "работой в процессе", а не окончательным планом.

Мирный план США обсудят в Швейцарии