Він вважає, що план не є остаточний. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір FoxNews.

Що Келлог каже про мирний план США?

Війна в Україні знаходиться у 2-х метрах від її завершення,

– заявив спецпосланець президента США Кіт Келлог.

Він натякнув, що мирний план, запропонований США, є напрацюванням, "роботою у процесі", а не остаточним планом.

Мирний план США обговорять у Швейцарії