Він вважає, що план не є остаточний. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір FoxNews.

Що Келлог каже про мирний план США?

Війна в Україні знаходиться у 2-х метрах від її завершення,
– заявив спецпосланець президента США Кіт Келлог.

Він натякнув, що мирний план, запропонований США, є напрацюванням, "роботою у процесі", а не остаточним планом.

Мирний план США обговорять у Швейцарії

  • У Швейцарії відбудеться зустріч представників США, ЄС та України. Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для консультацій у Швейцарії, яку очолить Андрій Єрмак.

  • До делегації увійдуть високопосадовці, зокрема Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Олег Іващенко та інші представники оборонних і безпекових відомств.

  • Позицію Брюсселя озвучить один із головних соратників президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн – Бйорн Зайберт. На зустрічі очікують присутність представників із Франції та Німеччини, відповідальних за питання безпеки.