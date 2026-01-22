Саме тому його слова не є пустими припущеннями. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, наголосивши, що саме Келлог є справжнім другом України з Вашингтону.

Що означає прогноз Келлога?

Військовий експерт пояснив, що оскільки Келлог є колишнім військовим, він об'єктивно оцінює ситуацію під час ведення бойових дій. Насамперед підготовка до них (або вступ у бойові дії для оборони) починається з того, що варто оцінити засоби ворога та свої.

Келлог неодноразово працював в Україні. Він знає про ситуацію також з даних американської розвідки. Тому на підставі такого об'єктивного аналізу Келлог може робити відповідні прогнози,

– наголосив Романенко.

Він зауважив, що наша країна також розуміє важливість проходження цієї зими. Однак це чудово, коли наші справжні союзники роблять схожі заяви. Попри те, що його усунули з посади спецпредставника США з питань України, він не залишається осторонь та відстоює правду.

Цікаво! Келлог не лише заявив, що Україна отримає перевагу після зими, а й припустив найближчий термін настання миру. На його думку, це можливо до Дня Незалежності цього літа.

Що ще важливого заявив Келлог у Давосі?