Кореспондентка 24 Каналу з Давосу Андріана Кучер повідомила, що Келлог також закликав заблокувати російський експорт через Балтійське море, щоб позбавити РФ можливості платити солдатам, та припустив, що може відвідати Україну через два тижні.

Чому Кіт Келлог вважає, що Путін не зможе виграти війну в Україні?

У Швейцарії триває Всесвітній економічний форум, де представники країн-учасниць обговорюють геополітику, штучний інтелект та відновлення України.

Кіт Келлог впевнений, що Путін шукає вихід із ситуації через великі втрати та розуміє, що не зможе виграти війну. Він висловив співчуття українцям, які переживають важку зиму з аномально низькими температурами.

Росія – нафтово-бензинова держава, тому удари по "Роснєфті", "Лукойлу" та блокування експорту через Балтійське море завдадуть їй серйозної шкоди.

Путін дійде до моменту, коли не зможе платити солдатам – і тоді станеться те саме, що з Миколою II. Усі думають про Росію як про старий Радянський Союз, але це не так. У них немає економічної потужності, щоб продавити це силою. Тиск треба посилювати. Вони не зламаються миттєво – ви не побачите підписання миру на палубі "Нью-Джерсі". Але побачите, як війна поступово згасає, і вони вже не зможуть її перезапустити,

– сказав Келлог.

Також він наголосив на необхідності прямих економічних санкцій проти Росії з боку США, зокрема проти найбільших російських нафтових компаній.

Келлог в Українському домі припустив, що може відвідати Україну через два тижні після поїздки до Японії.

