Корреспондентка 24 Канала из Давоса Андриана Кучер сообщила, что Келлог также призвал заблокировать российский экспорт через Балтийское море, чтобы лишить РФ возможности платить солдатам, и предположил, что может посетить Украину через две недели.
Почему Кит Келлог считает, что Путин не сможет выиграть войну в Украине?
Обратите внимание! У Швейцарии продолжается Всемирный экономический форум, где представители стран-участниц обсуждают геополитику, искусственный интеллект и восстановление Украины.
Кит Келлог уверен, что Путин ищет выход из ситуации из-за больших потерь и понимает, что не сможет выиграть войну. Он выразил соболезнования украинцам, которые переживают тяжелую зиму с аномально низкими температурами.
Россия – нефте-бензиновое государство, поэтому удары по "Роснефти", "Лукойлу" и блокирование экспорта через Балтийское море нанесут ей серьезный ущерб.
Путин дойдет до момента, когда не сможет платить солдатам – и тогда произойдет то же, что с Николаем II. Все думают о России как о старом Советском Союзе, но это не так. У них нет экономической мощи, чтобы продавить это силой. Давление надо усиливать. Они не сломаются мгновенно – вы не увидите подписания мира на палубе "Нью-Джерси". Но увидите, как война постепенно угасает, и они уже не смогут ее перезапустить,
– сказал Келлог.
Также он отметил необходимость прямых экономических санкций против России со стороны США, в частности против крупнейших российских нефтяных компаний.
Кэллог в Украинском доме предположил, что может посетить Украину через две недели после поездки в Японию.
Что еще говорили об Украине в Давосе?
- Дональд Трамп предложил создать Совет мира для урегулирования войны между Россией и Украиной и раскритиковал ООН за неэффективность.
- Президент Зеленский прибыл в Давос для переговоров с Трампом, запланированных на 22 января, а также для встреч с представителями энергетических компаний.
- Украинский военный Юрий Филатов на Давосском форуме заявил, что Россия ведет войну не только против Украины, но и фактически с НАТО. Он предупредил об угрозе из-за нерешительности международного сообщества и отметил, что Украина должна продолжать оборону, иначе Европу может заставить вступить в войну с большой российской армией.