Корреспондентка 24 Канала из Давоса Андриана Кучер сообщила, что Келлог также призвал заблокировать российский экспорт через Балтийское море, чтобы лишить РФ возможности платить солдатам, и предположил, что может посетить Украину через две недели.

Почему Кит Келлог считает, что Путин не сможет выиграть войну в Украине?

Обратите внимание! У Швейцарии продолжается Всемирный экономический форум, где представители стран-участниц обсуждают геополитику, искусственный интеллект и восстановление Украины.

Кит Келлог уверен, что Путин ищет выход из ситуации из-за больших потерь и понимает, что не сможет выиграть войну. Он выразил соболезнования украинцам, которые переживают тяжелую зиму с аномально низкими температурами.

Россия – нефте-бензиновое государство, поэтому удары по "Роснефти", "Лукойлу" и блокирование экспорта через Балтийское море нанесут ей серьезный ущерб.

Путин дойдет до момента, когда не сможет платить солдатам – и тогда произойдет то же, что с Николаем II. Все думают о России как о старом Советском Союзе, но это не так. У них нет экономической мощи, чтобы продавить это силой. Давление надо усиливать. Они не сломаются мгновенно – вы не увидите подписания мира на палубе "Нью-Джерси". Но увидите, как война постепенно угасает, и они уже не смогут ее перезапустить,

– сказал Келлог.

Также он отметил необходимость прямых экономических санкций против России со стороны США, в частности против крупнейших российских нефтяных компаний.

Кэллог в Украинском доме предположил, что может посетить Украину через две недели после поездки в Японию.

