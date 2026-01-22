Как рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, кажется что Дональд Трамп передумал подписывать соглашение, а взамен продвигает идею создания Совета мира. Еще одной темой является эскалация вокруг Гренландии.

Зачем Трампу создание Совета мира для Украины?

Что касается Совета мира, то сначала его создавали как временный руководящий механизм для того, чтобы администрировать ситуацию в Секторе Газа после заключения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Впрочем теперь президент США хочет распространить ее действие для урегулирования российско-украинской войны.

В своем выступлении Трамп неоднократно критиковал ООН, называя эту организацию неэффективной в решении современных конфликтов. Именно это якобы стало основанием для создания отдельного формата вне структуры Организации Объединенных Наций,

– объяснила ведущая 24 Канала.

Приглашение туда России, Китая, Венгрии, Беларуси и еще многих других стран, которые явно не являются союзниками Украины, – свидетельствует о стремлении Соединенных Штатов полностью изменить подход к урегулированию войны в Украине. А также сформировать собственную переговорную платформу, которая будет существовать за пределами всех классических институтов.

На полях саммита, который продлится до 23 января, еще ожидают переговоров с участием Дональда Трампа и европейских лидеров. Возможно, в Давос также приедет Владимир Зеленский. Это будет означать, что в украинско-американских переговорах есть прогресс.

Что об Украине говорят в Давосе?