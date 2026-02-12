Вероятнее всего вооруженные силы России отрабатывали другие испытания на полигоне. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, зачем Кремль снова пугает пусками "Орешника" и к чему может готовиться.

Зачем Путин пугает "Орешником"?

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко отметил, что россияне демонстрируют всему цивилизованному миру, что у них есть новое средство, которое может доставить ядерный заряд не только на территорию Украины, но и атаковать любую европейскую страну. Это инструмент ядерного террора.

Однако по мнению Федоренко, Россия не решится применить ядерное оружие. Ведь в случае ядерной угрозы включается зеркальная программа запуска ракетного вооружения, которая приведет к неизбежной гибели человеческой цивилизации.

Готов ли даже шизофренический лидер той или иной страны, которая имеет ядерное вооружение, к подобному сценарию? Я считаю, что не готов. Но демонстрация возможностей, что они могут применить, это достаточно серьезный инструмент политического влияния на страны, которые не зрелые с точки зрения возможностей оценить угрозы, которые реально есть для их государств,

– сказал командир "Ахиллес".

Россия понимает, что на поле боя ей не удается достигать успехов – ресурс, который противник тратит для ведения боевых действий, не соизмерим с результатами, которые оккупанты получают. Именно поэтому Кремль играет мышцами, говорит об "Орешнике" и занимается террором украинцев.

Войско – это часть социума, которая выигрывает битву, но войну всегда выигрывает народ. Украинский народ несмотря на сложности, которые переживает этой зимой, продолжает помогать друг другу и своей армии. Это стандартный подход российской недоимперии. Они всегда так действовали и будут действовать в будущем, если мир не осознает всех угроз и в моменте не поможет Украине.

Обратите внимание! Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщал, что с 16 по 19 февраля российская армия будет проводить военные учения. Поэтому сигналов тревоги из-за возможной угрозы применения "Орешника" может стать больше.

Почему россияне снова схватились за "Орешник"?

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук считает, что за громкими заявлениями стоит скорее политическая и информационная логика, связана с внутренними проблемами России, чем реальное намерение использовать это оружие.

Он отметил, что тема "Орешника" не дает России никакого существенного военного преимущества и используется преимущественно как инструмент запугивания. В предыдущих случаях, по словам Ткачука, речь шла фактически о запуске носителя без боевого заряда – эффект достигался благодаря кинетической силе падения, а не взрывной части.

Майор подчеркнул, что полноценное боевое применение такой ракеты означало бы ядерную эскалацию, на которую Кремль пока не готов. Кроме того, с экономической точки зрения это неоправданно, ведь более дешевые ракеты способны нанести большие разрушения.

Возвращение к теме "Орешника" – это попытка создать атмосферу страха и неопределенности. Кремль не достиг поставленных целей ни на фронте, ни во время энергетических атак, которые должны были бы сломать украинское общество. Вместо этого, отмечает он, удары только усилили злость и готовность украинцев к сопротивлению,

– отметил Ткачук.

Отдельный акцент, по словам военного, направлен и на западную аудиторию – мол, Россия демонстрирует, что ее ракеты могут долететь до европейских столиц. Таким образом Москва пытается давить не только на Украину, но и на партнеров.

Важно! Полигон "Капустин Яр" – ключевая площадка для испытания российских баллистических ракет. Он расположен в Астраханской области и частично охватывает территории Казахстана. Украина уже неоднократно наносила удары по этому полигону.

Поэтому подобные заявления, убежден Ткачук, стоит оценивать трезво, как элемент информационно-психологического воздействия, а не как свидетельство новой стратегии на поле боя.

Что Путин хочет этим показать?

Политолог Олег Саакян сказал, что российские запугивания "Орешником" сейчас действуют разве что на Европу и США. На Украину подобный шантаж не действует, и россияне уже понимают это.

Вероятно, это (имитация пуска "Орешника" – 24 Канал) идет в разрезе заявления Сергея Лаврова о новых требованиях, в частности "гарнатии безопасности" для Кремля. Он вышел и рассказал много новых пугалок, и к этому же в Кремле решили "потрясти" оружием,

– предположил политолог.

Параллельно с этим спикер диктатора Дмитрий Песков сказал, что российская делегация не поедет на переговоры в Соединенные Штаты. Другими словами, Владимир Путин и его приспешники активно саботируют переговорный процесс, поднимая ставки.

Все это происходит после консультаций России с Китаем. Поэтому по мнению политолога, за всем этим может стоять позиция Си Цзиньпина, который очертил более узкое поле для Путина. Ведь Пекин не заинтересован в сближении Москвы с Вашингтоном, и держит путинский режим "за горло". Мысль, что можно оторвать Россию от Китая – большая иллюзия. Москва слаба и зависима от Пекина.

Что известно об ударах "Орешником" по Украине?