Оба раза пуски осуществлялись с территории полигона "Капустин Яр". Как выглядит эта местность, показывает 24 Канал.
Как выглядит Капустин Яр?
Капустин Яр – это закрытая местность в России. Село используется прежде всего как военный полигон, а доступ к нему имеет ограниченный круг гражданских. Население, согласно открытым данным, составляет 5 724 человека.
К слову, этот населенный пункт расположен на территории украинского этнического и культурного края Желтый Клин.
Где расположен Капустин Яр: смотрите на карте
Населенный пункт расположен в отдаленной местности в северо-западной части Астраханской области.
Местные тесно связаны с обслуживанием военной инфраструктуры, ведь никаких других источников развития в Капустином Яру практически нет.
Полигон там был создан еще в 1946 году для испытаний первых советских баллистических ракет. Он расположен преимущественно в России, но занимает также территории Казахстана, которые россияне "арендуют".
Российские и казахстанские СМИ уже не раз писали о том, как ракетные испытания России влияют на здоровье местных жителей. На местах падения обломков фиксируют повышенную радиацию.
Жители Казахстана рассказывают, что их дети рождаются с различными тяжелыми болезнями, в частности ДЦП, эпилепсией и тому подобное.
Само военное поселение имеет минимальную социальную инфраструктуру.
В сети обратили внимание на разительную разницу между стоимостью "Орешника" и финансовыми показателями Капустиного Яра.
Годовой бюджет этого города – около 97 тысяч долларов. А это – значительно меньше цены одной ракеты. За 40 миллионов долларов Капустин Яр можно было бы профинансировать еще на сотни лет.
На доступных в сети фото можно увидеть и Ленина на ржавом постаменте, и деревянные бараки, и полное бездорожье. Местные также жалуются на большое количество бездомных собак, из-за которых, по их словам, стало опасно ходить по улицам.
Все указывает на упадок поселения, отсутствие изменений и развития с советских времен.
Но там до сих пор расположены важные военные объекты врага, в частности испытательная и пусковая площадка для ракет различных типов, которыми Россия продолжает терроризировать Украину.
Что известно о пусках "Орешников"?
Днем 12 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики средней дальности. К счастью, информация о запуске "Арешника" не подтвердилась, вероятно, это была тренировка.
А вот в ночь на 9 января Россия таки атаковала Львовскую область "Арешником". Ракета летела со скоростью 13 тысяч километров в час. Тогда россияне признали атаку, заявив, что это была месть за "атаку на резиденцию" Путина.
А первое применение этой баллистической ракеты средней дальности было по Днепру еще 21 ноября 2024 года. Тогда целью врага якобы был оборонный завод "Южмаш". Впрочем, ракета упала на соседние гаражи.