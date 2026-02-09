Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук отметил, что это была сложная операция. Качественная разведывательная работа и опыт украинских операторов беспилотников приносит результат.

Читайте также Все попадания точно в цели: чем уникален удар "Фламинго" по "Капустиному Яру"

Почему важно бить по таким целям?

По словам Ткачука, это был показательный удар. Украина ответила на тот террор, который проводит Россия с ракетой "Орешник". Враг хочет запугать всех своими возможностями.

Удары "Орешником" – элемент террора и гибридной войны, которую Россия ведет еще и против европейских партнеров. Они запугивают им. Хотя известно, что поражение от "пустого" "Орешника" без боевой части меньше, чем от крылатых ракет. Очевидно, что враг использует это, чтобы нажать на нас и европейцев,

– сказал Ткачук.

Такие удары по "Капустиному Яру" – ответ Украины на террор со стороны России. Силы обороны демонстрируют врагу, что также могут дотянуться до важных для него объектов.

Обратите внимание! OSINT-аналитики из "КиберБорошно" уже предоставили координаты зданий, которые удалось повредить на полигоне. Они расположены в комплексе предстартовой подготовки баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности.

Удар по "Капустиному Яру"