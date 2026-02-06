Об этом сообщили в телеграм-канале "КиберБорошно".

Какие последствия украинских атак по полигону "Капустин Яр"?

OSINT-аналитики рассказали, что в результате атак беспилотниками по полигону "Капустин Яр" были поражены два здания комплекса предстартовой подготовки баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности. Эти здания расположены на площадке №105.

Кроме того, телеграм-канал "КиберБорошно" предоставил координаты соответствующих поврежденных зданий:

Здание №1 – 48.6494296,46.1939462;

Здание №2 – 48.6480799,46.1946901.

Из-за погодных условий анализ затруднен,

– резюмировали OSINT-аналитики.

Также авторы телеграм-канала показали фото, где расположены эти здания.



Где расположены здания, которые повредили ВСУ на полигоне "Капустин Яр" / Фото из телеграм-канала "КиберБорошно"

Что известно об ударах ВСУ по полигону "Капустин Яр"?