Про це повідомили в телеграм-каналі "КіберБорошно".

Які наслідки українських атак по полігону "Капустин Яр"?

OSINT-аналітики розповіли, що внаслідок атак безпілотниками по полігону "Капустин Яр" було уражено дві будівлі комплексу передстартової підготовки балістичних ракет середньої та міжконтинентальної дальності. Ці будівлі розташовані на майданчику №105.

Окрім того, телеграм-канал "КіберБорошно" надав координати відповідних пошкоджених будівель:

Будівля №1 – 48.6494296,46.1939462;

Будівля №2 – 48.6480799,46.1946901.

Через погодні умови аналіз ускладнений,

– резюмували OSINT-аналітики.

Також автори телеграм-каналу показали фото, де розташовані ці будівлі.



Де розташовані будівлі, які пошкодили ЗСУ на полігоні "Капустин Яр" / Фото з телеграм-каналу "КіберБорошно"

Що відомо про удари ЗСУ по полігону "Капустин Яр"?