Про це повідомили в телеграм-каналі "КіберБорошно".
Які наслідки українських атак по полігону "Капустин Яр"?
OSINT-аналітики розповіли, що внаслідок атак безпілотниками по полігону "Капустин Яр" було уражено дві будівлі комплексу передстартової підготовки балістичних ракет середньої та міжконтинентальної дальності. Ці будівлі розташовані на майданчику №105.
Окрім того, телеграм-канал "КіберБорошно" надав координати відповідних пошкоджених будівель:
- Будівля №1 – 48.6494296,46.1939462;
- Будівля №2 – 48.6480799,46.1946901.
Через погодні умови аналіз ускладнений,
– резюмували OSINT-аналітики.
Також автори телеграм-каналу показали фото, де розташовані ці будівлі.
Де розташовані будівлі, які пошкодили ЗСУ на полігоні "Капустин Яр" / Фото з телеграм-каналу "КіберБорошно"
Що відомо про удари ЗСУ по полігону "Капустин Яр"?
У Генштабі ЗСУ 5 лютого розповіли, що протягом січня 2026 року Сили оборони завдали серії успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу на полігоні "Капустин Яр". Саме там відбувається передстартова підготовка ворожих міжконтинентальних і балістичних ракет середньої дальності.
За наявною інформацією, на території полігону частина будівель зазнала ушкоджень різного ступеня. Один з ангарів суттєво пошкоджений, а частина особового складу була евакуйована з території.
Раніше портал "Мілітарний" писали, що 17 січня українські дрони здійснили неанонсований візит на полігон "Капустин Яр" в Астраханській області. У районі військового об'єкту ворога працювала ППО.