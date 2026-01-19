Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко припустив у розмові з 24 Каналом, чи вдалося росіянам поставити виробництво "Орешника" на потік. Також 17 січня було атаковано російській полігон "Капустін Яр" в Астраханській області, звідки ворог здійснює запуск "Орешника".

Чи відбулось серійне виробництво "Орешника"?

Романенко припустив, що наразі росіяни не досягли того, щоб поставити "Орешник" на серійне виробництво.

У них є окремі екземпляри. Також вони роблять потуги, щоб довести експериментальну ракету до того стану, щоб поставити на серійне виробництво. Але цього ще не відбулося,

– підкреслив він.

З цим потрібно боротися, на думку генерал-лейтенанта у відставці, зокрема, завдаючи ударів по полігону "Капустін Яр". А для цього необхідно розвивати, масштабувати українську зброю. І не тільки безпілотні апарати різних типів, але й ракети, які б могли досягати цілей – особливо таких небезпечних, як науково-пускові майданчики.

Зверніть увагу! У Росії повідомили про атаку українських дронів на 4-й Державний центральний міжвидовий полігон "Капустин Яр", звідки ворог запускає "Орешник". Під час атаки на полігоні працювала ППО. Проте дрони поцілили по монтажно-випробувальному корпусі. На полігоні також проводять випробування ракет малої та середньої дальності, крилатих ракет, ракетних комплексів і систем ППО.

"Росіяни здійснюють експериментальні пуски "Орешника" саме з "Капустиного Яру", тому що розгортати нові пускові майданчики в іншому місці – це додаткові кошти, а у них у 2026 році з коштами гірше, чим в минулому", – підкреслив Ігор Романенко.

Він додав, що тенденція зараз не на користь Росії, і Володимир Путін це розуміє. Тому він поспішає на фронті, щоб якомога більше захоплювати нові території, оскільки вікно можливостей невдовзі може зачинитися.

