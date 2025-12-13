Росія і Білорусь розбудовують військові об’єкти для пускової установки, систем спостереження та зв’язку, що є елементами системи "Орешник". Проте наразі ці заходи ще не реалізовані, передає 24 Канал з посиланням на коментар голови СЗРУ "Укрінформу".
Дивіться також Путін цинічно заявив, що Росія нікому не погрожує: при цьому – вихвалявся новими ракетами
Чому Росія вирішила розмістити "Орешник" у Білорусі?
За словами Іващенка, фізично Росія може розмістити пускову установку в Білорусі. Проте без завершення спорудження інших елементів вона виконуватиме лише роль макета.
Очільник розвідки розповів, що, навіть у разі розміщення "Орешника" на території Білорусі, Мінськ не матиме жодних прав і повноважень на його застосування. Це пов'язано з тим, що ракета перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення Росії.
За даними СЗРУ, розміщення "Орешника" на білоруській території продиктоване бажанням посилити шантаж Європи та європейських країн. А також убезпечити "Орешника" від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині Росії робить його законною ціллю для Сил оборони України.
Такі дії Росії є засобом тиску насамперед на ЄС і НАТО, а не на Україну. Вони дозволять їй розширити свої спроможності для завдання раптового удару по столиці будь-якої європейської країни та значно зменшать час підльоту ракет у порівнянні із запуском з полігону "Капустин Яр".
Російська зброя: останні новини
Раніше розвідувальне управління НАТО підготувало секретний документ, в якому детально описані нові види російської зброї, такі як підводні човни, ракети середньої дальності та крилаті ракети. Серед нових видів зброї виділяють ядерну силову установку "Буревестник", мобільну ракету "Орешник" та безпілотні підводні системи "Посейдон".
Наразі Росія розглядає можливість передати Венесуелі ракетну систему "Орешник" як частину розширення військової співпраці. Зауважимо, що країна вже отримала від Росії широкий спектр зброї, включаючи винищувачі Су-30МК2, комплекси "Панцир-С1" і "Бук-М2Е".
Однак, попри всі вихваляння Кремля "Орешником", в жовтні українські спецслужби знищили ракету на території Росії. Над цим працювали СБУ, ГУР та інші відомства Сил оборони України.