Росія і Білорусь розбудовують військові об’єкти для пускової установки, систем спостереження та зв’язку, що є елементами системи "Орешник". Проте наразі ці заходи ще не реалізовані, передає 24 Канал з посиланням на коментар голови СЗРУ "Укрінформу".

Дивіться також Путін цинічно заявив, що Росія нікому не погрожує: при цьому – вихвалявся новими ракетами

Чому Росія вирішила розмістити "Орешник" у Білорусі?

За словами Іващенка, фізично Росія може розмістити пускову установку в Білорусі. Проте без завершення спорудження інших елементів вона виконуватиме лише роль макета.

Очільник розвідки розповів, що, навіть у разі розміщення "Орешника" на території Білорусі, Мінськ не матиме жодних прав і повноважень на його застосування. Це пов'язано з тим, що ракета перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення Росії.

За даними СЗРУ, розміщення "Орешника" на білоруській території продиктоване бажанням посилити шантаж Європи та європейських країн. А також убезпечити "Орешника" від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині Росії робить його законною ціллю для Сил оборони України.

Такі дії Росії є засобом тиску насамперед на ЄС і НАТО, а не на Україну. Вони дозволять їй розширити свої спроможності для завдання раптового удару по столиці будь-якої європейської країни та значно зменшать час підльоту ракет у порівнянні із запуском з полігону "Капустин Яр".

Російська зброя: останні новини