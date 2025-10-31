Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу 31 жовтня, інформує 24 Канал.

Що відомо про знищення однієї ракети "Орєшник"?

Над цим працювали Служба безпеки України, Головне управління розвідки та інші відомства Сил оборони України.

Глава СБУ Василь Малюк повідомив, що один із 3 комплексів було успішно знищено в Капустиному Яру.

"До цього ми жодного разу не озвучували, але коротко можемо сказати, що один із трьох "Орєшників" був успішно знищений на їх території – на Капустиному Яру – силами ГУР, СБУ і ЗСУ. Це була дуже успішна операція, і вже пройшло багато часу", – заявив він.