Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов сказав інтерв'ю Газета.Ru, що Росія не виключає можливості передачі Венесуелі комплексу "Орешник" для війни з США, пише 24 Канал.

Яку ще зброю постачає Росія Венесуелі?

За словами Журавльова, Росія наразі є ключовим військово-технічним партнером Венесуели й постачає "майже всю номенклатуру озброєнь – від стрілецької зброї до авіації".

Не бачу жодних перешкод для того, щоб постачати дружній нам країні такі нові розробки, як "Орешник",

– сказав Журавльов.

Також російський депутат заявив, що дані про масштаби та номенклатуру поставок засекречені, тож "на США можуть чекати сюрпризи". Він зазначив, що основу військово-повітряних сил Венесуели становлять російські винищувачі Су-30МК2, крім того, країна отримала комплекси "Панцир-С1" і "Бук-М2Е".

Чи зможе Росія відправити "Орешник" Венесуелі?

За інформацією видання Defense Express, заява Росії щодо нібито перекидання крилатих ракети та можливої передачі "Орешника" повністю відповідає звичній риториці Кремля, тож до таких гучних слів варто ставитися з часткою здорового скепсису. Однак не можна ігнорувати агресивність Кремля та його відкрите протистояння заходу. Росія може вважати розміщення ракет у Південній Америці вигідним кроком і додатковим важелем у переговорах із США.

Наразі, у найкращому випадку, Кремль може перекинути лише один комплекс "Орешник". За даними українських спецслужб, у Росії залишилась лише одна ракета – одну знищили у 2023 році, ще одну запустили по Дніпру в 2024 році.

Технічно "Орешник" теж можна доправити у Венесуелу, однак лише Ан-124 здатен перевезти близько 70 тонн вантажу. Політ із кількома проміжними посадками свідчив би про розгортання комплексу, але поки цього не сталося.

Щодо крилатих ракет – Москва цілком ймовірно може направити кілька пускових із забезпеченням і запасом ракет, тим більше що подібні комплекси вже передаються союзникам в Білорусь.

Навіть при морській відправці доставка із Росії у Венесуелу триватиме близько 20 днів – це надто довго.

