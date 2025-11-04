Чи наважаться США розпочати повномасштабну війну проти Венесуели та чим це може обернутися для Вашингтона, розповів 24 Каналу OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко.
Чи розпочне Трамп війну?
На думку OSINT-аналітика, поки що немає причин для того, щоб Сполучені Штати почали сухопутну операцію на території Венесуели. Набагато ймовірніший варіант – війна з повітря. Зокрема знищення кораблів наркокартелів, флоту Венесуели, збиття певних літаків, тобто більш гібридний формат ведення бойових дій без прямого втручання піхотинців.
Це більш можливий варіант, ніж наземна висадка,
– зазначив Кононученко.
За його словами, ця операція може бути невдалою для Сполучених Штатів, а її результат зовсім непередбачуваний. Адже Венесуела має складний ландшафт. Там фактично безпрохідні джунглі, лісиста місцевість, в якій далеко не всі підрозділи Сполучених Штатів вміють вести бойові дії. Крім того, Каракас отримав від Росії новітнє озброєння.
Зверніть увагу! До Каракаса прибув російський Іл-76 після звернення президента Венесуели Ніколаса Мадуро до Росії, Китаю та Ірану з проханням про військову підтримку.
"Йти на такий ризик, отримати фейл Трамп, на мою думку, просто не може. А от якраз, якщо говорити про ураження якихось там корабликів, можливо, збиття літака чи військового корабля, тут без проблем Сполучені Штати можуть це зробити, тому що вони сильніші за Венесуелу", – додав OSINT-аналітик.
Зараз виглядає так, що адміністрація Трампа діятиме саме з тієї позиції, де вони можуть показати, що вони однозначно мають перевагу і мають силу.
Що відомо про конфлікт між США та Венесуелою?
ЗМІ повідомили, що адміністрація США нібито готова завдати ударів по об’єктах у Венесуелі вже найближчими днями. Трамп заперечив, що ухвалив рішення про удари.
Однак напередодні президент США Президент заявив про можливість проведення наземних операцій у Венесуелі для боротьби з наркокартелями. Він підкреслив, що це не оголошення війни, а дії проти наркоторговців.
У відповідь на цю заяву президент Венесуели звернувся до Трампа з проханням уникнути війни між країнами, закликавши до миру.