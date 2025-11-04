Решатся ли США начать полномасштабную войну против Венесуэлы и чем это может обернуться для Вашингтона, рассказал 24 Каналу OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко.

Интересно Трамп подписал "выводы" и разрешил тайные операции ЦРУ против Венесуэлы: свергнут ли Мадуро

Начнет ли Трамп войну?

По мнению OSINT-аналитика, пока нет причин для того, чтобы Соединенные Штаты начали сухопутную операцию на территории Венесуэлы. Гораздо более вероятный вариант – война с воздуха. В частности уничтожение кораблей наркокартелей, флота Венесуэлы, сбивание определенных самолетов, то есть более гибридный формат ведения боевых действий без прямого вмешательства пехотинцев.

Это более возможный вариант, чем наземная высадка,

– отметил Кононученко.

По его словам, эта операция может быть неудачной для Соединенных Штатов, а ее результат совсем непредсказуем. Ведь Венесуэла имеет сложный ландшафт. Там фактически непроходимые джунгли, лесистая местность, в которой далеко не все подразделения Соединенных Штатов умеют вести боевые действия. Кроме того, Каракас получил от России новейшее вооружение.

Обратите внимание! В Каракас прибыл российский Ил-76 после обращения президента Венесуэлы Николаса Мадуро к России, Китаю и Ирану с просьбой о военной поддержке.

"Идти на такой риск, получить фейл Трамп, по моему мнению, просто не может. А вот как раз, если говорить о поражении каких-то там корабликов, возможно, сбивания самолета или военного корабля, здесь без проблем Соединенные Штаты могут это сделать, потому что они сильнее Венесуэлы", – добавил OSINT-аналитик.

Сейчас выглядит так, что администрация Трампа будет действовать именно с той позиции, где они могут показать, что они однозначно имеют преимущество и имеют силу.

Что известно о конфликте между США и Венесуэлой?