Цей рейс розглядають як спробу Москви розширити свою військову присутність у Латинській Америці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense News.
Що відомо про рейс Іл-76 до Венесуели?
Приліт Іл-76 з реєстрацією RA-78765 стався після звернення президента Венесуели Ніколаса Мадуро до Росії, Китаю та Ірану з проханням про військову підтримку – відповідь Каракаса на посилену активність США у Карибському регіоні.
Оператором цього літака є авіакомпанія Aviacon Zitotrans, у флоті якої налічується шість транспортників. Компанія перебуває під санкціями США, Канади та України через звʼязки з російськими військовими структурами. Вона неодноразово постачала військове обладнання до регіонів, де діяли російські найманці, зокрема з угруповання
На тлі загострення обстановки в Карибському морі Венесуела просила в Москви оборонні радари, модернізувати літаки та забезпечити країну ракетними системами. Також у зверненні згадувалася ідея модернізації Су-30МК2 і трирічну програму фінансування через корпорацію "Ростех".
Крім того, Каракас шукає технічні рішення і в інших партнерів: у Китаю – сучасні радарні системи, у Ірану – ударні безпілотники з дальністю до 1000 кілометрів та комплекси для глушіння GPS-сигналів.
Про що Венесуела просила Росію?
Президент Венесуели написав листа для Владіміра Путіна. У ньому він попросив про допомогу від Росії в ремонті радарів і військових літаків, а також зазначив про можливе постачання ракет.
Він також звертався до Китаю та Ірану за військовою допомогою та обладнанням для зміцнення оборони країни.
Зокрема, у листі до іранської сторони йдеться про те, що Венесуелі потрібне "пасивне обладнання виявлення", "GPS-скремблери", а також "майже напевно безпілотників з дальністю дії 1 тисячі кілометрів".