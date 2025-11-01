Цей рейс розглядають як спробу Москви розширити свою військову присутність у Латинській Америці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense News.

Що відомо про рейс Іл-76 до Венесуели?

Приліт Іл-76 з реєстрацією RA-78765 стався після звернення президента Венесуели Ніколаса Мадуро до Росії, Китаю та Ірану з проханням про військову підтримку – відповідь Каракаса на посилену активність США у Карибському регіоні.

Оператором цього літака є авіакомпанія Aviacon Zitotrans, у флоті якої налічується шість транспортників. Компанія перебуває під санкціями США, Канади та України через звʼязки з російськими військовими структурами. Вона неодноразово постачала військове обладнання до регіонів, де діяли російські найманці, зокрема з угруповання

На тлі загострення обстановки в Карибському морі Венесуела просила в Москви оборонні радари, модернізувати літаки та забезпечити країну ракетними системами. Також у зверненні згадувалася ідея модернізації Су-30МК2 і трирічну програму фінансування через корпорацію "Ростех".

Крім того, Каракас шукає технічні рішення і в інших партнерів: у Китаю – сучасні радарні системи, у Ірану – ударні безпілотники з дальністю до 1000 кілометрів та комплекси для глушіння GPS-сигналів.

Про що Венесуела просила Росію?