Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Дивіться також Я радий, що він так думає, – Трамп відповів на заяву Путіна, що Росія не боїться санкцій

Які наземні операції може розпочати США?

На пресконференції 23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що США незабаром можуть перейти до наземних операцій у Венесуелі. За його словами, це буде наступним етапом після попередніх дій проти наркоторговців.

За словами американського лідера, його адміністрація може повідомити Сенат або Конгрес для ухвалення рішення. Він також додав, що ціллю будуть люди, які "ввозять наркотики" в США.

Я не думаю, що ми обов'язково вимагатимемо оголошення війни. Я думаю, що ми просто вбиватимемо людей, які ввозять наркотики в нашу країну,

– повідомив Трамп.

Нагадаємо, раніше американські військові обмежувалися ударами по човнах, які, ймовірно, належали венесуельським наркокартелям.

Що передувало?