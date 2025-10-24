Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що відповів Трамп на заяву Путіна?

Сполучені Штати 23 жовтня ввели серйозні санкції проти російських нафтових компаній. Поштовхом до такого рішення стала незацікавленість Росії завершувати війну проти України.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що країна не боїться обмежень, а санкції нібито серйозно не повпливають на російську економіку.

Дональд Трамп у відповідь зазначив, що радий такому твердженню Путіна і пообіцяв результат за пів року.

Я радий, що він так думає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Побачимо, як все складеться,

– відповів Трамп.

Що відомо про санкції проти Росії?