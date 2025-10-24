Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Белый дом ответил, почему именно сейчас Трамп ввел серьезные санкции против России

Что ответил Трамп на заявление Путина?

Соединенные Штаты 23 октября ввели серьезные санкции против российских нефтяных компаний. Толчком к такому решению стала незаинтересованность России завершать войну против Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не боится ограничений, а санкции якобы серьезно не повлияют на российскую экономику.

Дональд Трамп в ответ отметил, что рад такому утверждению Путина и пообещал результат за полгода.

Я рад, что он так думает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится,

– ответил Трамп.

Что известно о санкциях против России?