Что ответил Трамп на заявление Путина?
Соединенные Штаты 23 октября ввели серьезные санкции против российских нефтяных компаний. Толчком к такому решению стала незаинтересованность России завершать войну против Украины.
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не боится ограничений, а санкции якобы серьезно не повлияют на российскую экономику.
Дональд Трамп в ответ отметил, что рад такому утверждению Путина и пообещал результат за полгода.
Я рад, что он так думает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится,
– ответил Трамп.
Что известно о санкциях против России?
Впервые за время президентства Дональда Трампа США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Ограничения предусматривают блокирование активов и долей в США, включая 31 дочернюю компанию.
Политолог Валерий Дымов в эфире 24 Канала отметил, что позиция Трампа по давлению на Кремль может измениться, но нынешние санкции стали очень болезненными для Путина.
Также в этот же день ЕС принял 19-й пакет санкций, который запрещает импорт российского сжиженного газа с января 2027 года. Кроме того, это усиливает ограничения на транзакции с "Роснефтью" и "Газпром нефтью".