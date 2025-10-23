Причиной санкций против России, вероятно, является то, что Владимир Путин не стремится достичь мира в российско-украинской войне. Политолог Валерий Дымов рассказал в эфире 24 Канала, что позиция Трампа по давлению на Кремль еще может измениться, но нынешние решения об ограничениях для нефтяных компаний очень болезненны для Путина.
К теме Один разговор: СМИ назвали, что повлияло на решение Трампа по санкциям против России
Как повлияют санкции США на российскую нефть?
Валерий Дымов отметил, если бы США ввели такие же санкции против России в 2022 году, то цена на нефть выросла бы примерно на 30 – 40%.
Сегодня же мы видим, что цена подросла всего лишь полтора доллара за баррель. Раньше мир зависел от российской нефти и газа, а теперь Россия зависит от своих покупателей,
– сказал он.
Пророссийские Венгрия и Словакия ранее были против отказываться от российских энергоносителей, но сейчас меняют свою позицию. Все потому, что теперь никто не хочет иметь нестабильного поставщика.
Политолог предположил, если бы Трамп не заявил о введении санкций против российской нефти, то Словакия и Венгрия не проголосовали бы за новый 19 пакет санкций Европы против страны-агрессора.
"Россию постепенно зажимают. Она сама себя загнала в такую ситуацию. Санкции очень болезненны для "Роснефть" и "Лукойл", а мир постепенно отказываются от российской нефти и газа", – добавил он.
Санкции против России: последние новости
Из-за отсутствия прогресса в мирном процессе США могли ввести санкции против России, в частности ее энергетического сектора. Целью этого является повлиять на экономические возможности Кремля финансировать вторжение на территорию Украины.
В ЕС утвердили 19 пакет санкций против России. Это стало возможным, ведь Словакия согласилась проголосовать за это. Как следствие новые ограничения будут влиять на российские банки и криптовалютные биржи.
Государственный секретарь США подчеркнул, что введенные американцами санкции против российских "Роснефть" и "Лукойл" не означают отказ от переговоров с Россией по завершению войны в Украине. Все потому, что администрация Трампа стремится достичь мира.