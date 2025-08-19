Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Xinhua.

Цікаво У Венесуелі затримали російського полковника та його "козацьку команду"

Що відомо про рішення Мадуро мобілізувати ополченців?

Під час виступу на зустрічі з губернаторами та мерами своєї керівної коаліції Ніколас Мадуро оголосив про плани зміцнення сільських та міських ополчень, а також організації бойових груп на заводах і робочих місцях.

Він схарактеризував цей крок як "ідеальне поєднання людей, поліції та збройних сил" для "гарантування миру та суверенітету країни", заявивши, що "народ готовий чинити опір будь-якому наступу".

Заява Мадуро відбулася після висловлювань міністра оборони Венесуели Володимира Падріно Лопеса, який звинуватив Вашингтон у спробі "виправдати військові дії в Карибському басейні під приводом боротьби з наркоторгівлею".

Раніше цього місяця генеральний прокурор США Памела Бонді запропонувала винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів США за інформацію, яка призведе до арешту Мадуро. Американська правоохоронниця звинуватила президента Венесуели у зв'язках з міжнародною наркоторгівлею. Мадуро відкинув ці звинувачення.

Як відбувається загострення між США та Венесуелою?

Ще під час президентської кампанії до виборів у 2024 році Дональд Трамп зробив боротьбу з наркокартелями центральною метою своєї адміністрації. Це була частина ширших зусиль щодо обмеження міграції та забезпечення безпеки південного кордону США.

Відомо, що США звинувачують президента Венесуели у сприянні наркокартелям – Картелю сонць (Cartel de los Soles), Поїзду з Арагуа (Tren de Aragua) та картелю Сіналоа – з метою постачання кокаїну та фентанілу до США. Адміністрація Трампа також раніше оголосила про санкції проти угруповань і уряду Мадуро.

Агентство Reuters писало, що 19 серпня до берегів Венесуели прямують три американські есмінці з керованими ракетами – USS Gravely, USS Jason Dunham і USS Sampson, на борту яких перебувають 4 000 моряків і морських піхотинців. Разом із ними діятимуть літак-розвідник P-8 та ударний підводний човен. Військові США планують працювати у міжнародних водах і повітряному просторі, здійснювати розвідку та, за потреби, завдавати точкових ударів для боротьби з латиноамериканськими наркокартелями.