Південноамериканська Венесуела вступила у новий етап нескінченної кризи. Після намагань загарбати сусідню Гаяну наприкінці 2023 року країна почала підготовку до президентських виборів, які відбулися в липні. Переможцем оголосили чинного президента Ніколаса Мадуро, що спричинило масштабні протести.

Міжнародна спільнота не визнала результати виборів. Як наслідок – Венесуела відкликала послів із семи країн, розірвала дипломатичні відносини з Перу та припинила авіасполучення з Панамою. Унаслідок заворушень у Венесуелі загинули щонайменше 17 осіб, близько 750 – заарештовано.

До чергової венесуельської кризи вже навіть встиг долучитися Ілон Маск. Бізнесмен назвав Ніколаса Мадуро диктатором, а той оголосив його ворогом Венесуели. Що ж відбувається між Маском та Мадуро – читайте в матеріалі 24 Каналу.

"Він впаде, він впаде": що сталося у Венесуелі

У липні на виборах у Венесуелі Ніколас Мадуро переобрався на ще один шестирічний термін нібито з 51,2% голосів, а його конкурент Едмундо Гонсалес набрав 44,2%. Це суперечить даним екзитполів: опитування, проведене Edison Research, показало, що Гонсалес переміг із 30%-м відривом.

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Такий результат спричинив народні протести: венесуельці вийшли на вулиці столиці – міста Каракас, стукаючи каструлями та сковорідками. Опозиція та міжнародна спільнота вважають, що теперішній режим у Венесуелі зазнав поразки під час голосування.

Він впаде, він впаде, цей уряд впаде!

– скандували жителі одного з районів міста Петаре.

Венесуельці у своїх гаслах акцентували на свободі, спалюючи агітаційні банери Мадуро. До речі, при владі політик уже від 2013 року. Ці президентські вибори для нього були третіми. Розлючені протестувальники навіть знесли пам'ятник попереднику Мадуро – Уго Чавесу.



Ніколас Мадуро / Фото AP

Важливо. Допущення до виборів опозиції було однією з умов компромісу США з Мадуро. Країна, яка тривалий час має напружені стосунки зі США (особливо за каденції Трампа – через санкції), могла б розв'язати проблему із заміною російської нафти для Європи. Таким чином, послаблення санкцій є вигідним для Європи. Саме для цього і була допущена опозиція на вибори. Однак після "обрання" Мадуро і протестів подальші плани світу щодо Венесуели – під питанням.



На думку політолога Ігоря Тишкевича, якщо Мадуро придушить протести без людських жертв і появи великої кількості політв'язнів, він правитиме далі вже не як узурпатор, а як президент Венесуели. Якщо ж оточення Мадуро втратить контроль над процесами в країні, то можливі чергові "переговори про кризу" та почесний компроміс для старих еліт. Перемога протестів теж можлива, але за умови, якщо Мадуро піде шляхом репресій (масових) і водночас не втримає ситуацію. А опозиція продемонструє здатність до самоорганізації та договороспроможності. Тоді народ Венесуели привітають із перемогою демократії.

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МЗС України вже закликало владу Венесуели утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів.

Вільні та чесні вибори передбачають, що кожен голос підраховується прозоро, а результати точно відображають волевиявлення народу. Венесуельці заслуговують на це не менше. Народ Венесуели заслуговує на те, щоб його волю поважали. Ми закликаємо владу Венесуели утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів,

– написав речник МЗС Георгій Тихий.

Спікер МЗС додав, що упродовж останніх двох десятиліть український народ також стикався з ситуаціями, коли влада не поважала його вибір.

США ж прямо підтримали опозиціонера Едмундо Гонсалеса. Державний секретар Ентоні Блінкен заявив про "переконливі докази" того, що Гонсалес здобув перемогу на президентських виборах у Венесуелі, мовиться в заяві за 1 серпня.

Ми вітаємо Едмундо Гонсалеса Уррутії з успішною кампанією. Нині настав час для венесуельських партій розпочати переговори про взаємну повагу в мирному переході відповідно до виборчого законодавства Венесуели,

– заявив держсекретар США.

Як почалася війна з Маском

З боку США до оцінювання венесуельської ситуації долучився й Ілон Маск. До речі, він може стати радником за президентства Трампа, бо полюбляє не лише вигадувати плани про примирення України з Росією, а й ділиться зі світом своїм поглядом про Венесуелу.

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Після оголошення результатів президентських виборів у Венесуелі власник соцмережі X написав "Ганьба диктатору Мадуро", у такий спосіб прямо назвавши диктатором венесуельського президента. Своєю чергою Мадуро назвав Маска "заклятим ворогом миру у Венесуелі".

Маск також ретвітнув коментар на X свого "друга", президента Аргентини Хав’єра Мілея.

"Цифри свідчать про переконливу перемогу опозиції, і світ чекає, коли уряд визнає поразку після років соціалізму, злиднів, занепаду та смерті", – сказав Мілей.

Мадуро швидко відреагував на дописи Маска в соцмережі, назвавши мільярдера загрозою для Венесуели.

Він є представником фашистської ідеології, антиприродної, антисуспільної. Зневірений Ілоне Маску, контролюй себе. Будь-хто, хто зі мною зв'язується, подихає,

– заявив Мадуро.

Ракети та двобій: як Маск і Мадуро погрожують один одному

Далі протистояння Маска та Мадуро розвивалося ще абсурднішим способом. На венесуельському телебаченні Мадуро заявив, що Маск хоче вторгнутися у Венесуелу на своїх космічних ракетах та з армією. Венесуельський правитель також оголосив Ілона Маска своїм новим заклятим ворогом. Водночас Мадуро наголосив, що готовий протистояти Маску та не боїться його.

Чи є у Маска бойові ракети

Аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска не виробляє крилаті чи балістичні ракети, які можуть використовуватися у бойових діях. SpaceX лише запускає ракети Falcon 9 та Falcon Heavy, що виводять космічні апарати на орбіту, та випробовує систему Starship для польотів на Місяць та Марс.

"Народ Венесуели ситий по горло цим клоуном", – заявив американський бізнесмен у дописі, до якого додав фотографії протестів у Венесуелі.

Після заяви Мадуро сам Маск у відповідь на це зазначив, що навіть "віслюк розуміє більше, ніж Мадуро".

El burro sabe mas que Maduro https://t.co/9fe6JWOatM — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

Далі медіапротистояння продовжилося. Мадуро на телебаченні Венесуели продовжив діалог з Маском: "Ти хочеш битися? Давай, Ілон Маск. Я готовий. Я син Болівара і Чавеса. Я не боюся тебе, Ілоне Маску. Підімо, куди захочеш, як ми кажемо в районах Каракаса. Якщо ти цього хочеш, а я хочу, Ілоне Маску, просто скажи, де".

Цікаво. Торік у серпні Ілон Маск заявив, що готовий до реального бою в клітці із засновником фейсбуку Марком Цукербергом. Поєдинок він запропонував транслювати у власній соцмережі X. Однак двобій так і не відбувся.

У відповідь на це Маск написав у X: "Я йду до тебе, Мадуро! Відведу тебе на віслюку в Gitmo".

Довідка: Gitmo – скорочення від GTMO, табір Гуантанамо – військова в'язниця на базі ВМС США в затоці Гуантанамо, що на Кубі. Раніше використовувалася як табір для утримання полонених, запідозрених у терористичній діяльності.