Южноамериканская Венесуэла вступила в новый этап бесконечного кризиса. После попыток захватить соседнюю Гайану в конце 2023 года страна начала подготовку к президентским выборам, которые состоялись в июле. Победителем объявили действующего президента Николаса Мадуро, что вызвало масштабные протесты.

Международное сообщество не признало результаты выборов. Как следствие – Венесуэла отозвала послов из семи стран, разорвала дипломатические отношения с Перу и прекратила авиасообщение с Панамой. В результате беспорядков в Венесуэле погибли по меньшей мере 17 человек, около 750 – арестованы.

К очередному венесуэльскому кризису уже даже успел присоединиться Илон Маск. Бизнесмен назвал Николаса Мадуро диктатором, а тот объявил его врагом Венесуэлы. Что же происходит между Маском и Мадуро – читайте в материале 24 Канала.

В июле на выборах в Венесуэле Николас Мадуро переизбрался на еще один шестилетний срок якобы с 51,2% голосов, а его конкурент Эдмундо Гонсалес набрал 44,2%. Это противоречит данным экзитполов: опрос, проведенный Edison Research, показал, что Гонсалес победил с 30%-м отрывом.

К теме Вопреки результатам экзитполов: Мадуро провозгласили победителем выборов в Венесуэле

Такой результат вызвал народные протесты: венесуэльцы вышли на улицы столицы – города Каракас, стуча кастрюлями и сковородками. Оппозиция и международное сообщество считают, что нынешний режим в Венесуэле потерпел поражение в ходе голосования.

Он падет, он падет, это правительство падет!
– скандировали жители одного из районов города Петаре.

Венесуэльцы в своих лозунгах акцентировали на свободе, сжигая агитационные баннеры Мадуро. Кстати, у власти политик уже с 2013 года. Эти президентские выборы для него были третьими. Разъяренные протестующие даже снесли памятник предшественнику Мадуро – Уго Чавесу.


Николас Мадуро / Фото AP

Читайте также Ситуация в Венесуэле и несколько "но"

МИД Украины уже призвал власти Венесуэлы воздержаться от применения силы против мирных демонстрантов.

Свободные и честные выборы предусматривают, что каждый голос подсчитывается прозрачно, а результаты точно отражают волеизъявление народа. Венесуэльцы заслуживают этого не меньше. Народ Венесуэлы заслуживает того, чтобы его волю уважали. Мы призываем власти Венесуэлы воздержаться от применения силы против мирных демонстрантов,
написал спикер МИД Георгий Тихий.

Спикер МИД добавил, что на протяжении последних двух десятилетий украинский народ также сталкивался с ситуациями, когда власть не уважала его выбор.

США же прямо поддержали оппозиционера Эдмундо Гонсалеса. Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил об "убедительных доказательствах" того, что Гонсалес одержал победу на президентских выборах в Венесуэле, говорится в заявлении от 1 августа.

Мы поздравляем Эдмундо Гонсалеса Уррутии с успешной кампанией. Сейчас настало время для венесуэльских партий начать переговоры о взаимно уважаемом мирном переходе в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы,
– заявил госсекретарь США.

Со стороны США к оценке венесуэльской ситуации присоединился и Илон Маск. Кстати, он может стать советником при президентстве Трампа, так как любит не только придумывать планы о примирении Украины с Россией, но и делится с миром своей точкой зрения о Венесуэле.

Читайте также Маск финансирует Трампа и может стать его советником: грозит ли это Украине и какие последствия для мира

После объявления результатов президентских выборов в Венесуэле владелец соцсети X написал "Позор диктатору Мадуро", таким образом прямо назвав диктатором венесуэльского президента. В свою очередь Мадуро назвал Маска "заклятым врагом мира в Венесуэле".

Маск также ретвитнул комментарий на X своего "друга", президента Аргентины Хавьера Милея.

"Цифры свидетельствуют об убедительной победе оппозиции, и мир ждет, когда правительство признает поражение после лет социализма, нищеты, упадка и смерти", – сказал Милей.

Мадуро быстро отреагировал на сообщения Маска в соцсети, назвав миллиардера угрозой для Венесуэлы.

Он является представителем фашистской идеологии, антиприродной, антиобщественной. Отчаявшийся Илон Маск, контролируй себя. Любой, кто со мной связывается, подыхает,
– заявил Мадуро.

Далее противостояние Маска и Мадуро развивалось еще более абсурдным образом. На венесуэльском телевидении Мадуро заявил, что Маск хочет вторгнуться в Венесуэлу на своих космических ракетах и с армией. Венесуэльский правитель также объявил Илона Маска своим новым заклятым врагом. В то же время Мадуро отметил, что готов противостоять Маску и не боится его.

Есть ли у Маска боевые ракеты


Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска не производит крылатые или баллистические ракеты, которые могут использоваться в боевых действиях. SpaceX только запускает ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy, которые выводят космические аппараты на орбиту, и испытывает систему Starship для полетов на Луну и Марс.

"Народ Венесуэлы сыт по горло этим клоуном", – заявил американский бизнесмен в заметке, к которому добавил фотографии протестов в Венесуэле.

После заявления Мадуро сам Маск в ответ на это отметил, что даже "осел понимает больше, чем Мадуро".

Далее медиапротивостояние продолжилось. Мадуро на телевидении Венесуэлы продолжил диалог с Маском: "Ты хочешь драться? Давай, Илон Маск. Я готов. Я сын Боливара и Чавеса. Я не боюсь тебя, Илон Маск. Давай пойдем, куда захочешь, как мы говорим в районах Каракаса. Если ты этого хочешь, а я хочу, Илон Маск, просто скажи, где".

В ответ на это Маск написал в X: "Я иду к тебе, Мадуро! Отведу тебя на осле в Gitmo".