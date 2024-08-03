Южноамериканская Венесуэла вступила в новый этап бесконечного кризиса. После попыток захватить соседнюю Гайану в конце 2023 года страна начала подготовку к президентским выборам, которые состоялись в июле. Победителем объявили действующего президента Николаса Мадуро, что вызвало масштабные протесты.

Международное сообщество не признало результаты выборов. Как следствие – Венесуэла отозвала послов из семи стран, разорвала дипломатические отношения с Перу и прекратила авиасообщение с Панамой. В результате беспорядков в Венесуэле погибли по меньшей мере 17 человек, около 750 – арестованы.

К очередному венесуэльскому кризису уже даже успел присоединиться Илон Маск. Бизнесмен назвал Николаса Мадуро диктатором, а тот объявил его врагом Венесуэлы. Что же происходит между Маском и Мадуро – читайте в материале 24 Канала.

"Он падет, он падет": что произошло в Венесуэле

В июле на выборах в Венесуэле Николас Мадуро переизбрался на еще один шестилетний срок якобы с 51,2% голосов, а его конкурент Эдмундо Гонсалес набрал 44,2%. Это противоречит данным экзитполов: опрос, проведенный Edison Research, показал, что Гонсалес победил с 30%-м отрывом.

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Такой результат вызвал народные протесты: венесуэльцы вышли на улицы столицы – города Каракас, стуча кастрюлями и сковородками. Оппозиция и международное сообщество считают, что нынешний режим в Венесуэле потерпел поражение в ходе голосования.

Он падет, он падет, это правительство падет!

– скандировали жители одного из районов города Петаре.

Венесуэльцы в своих лозунгах акцентировали на свободе, сжигая агитационные баннеры Мадуро. Кстати, у власти политик уже с 2013 года. Эти президентские выборы для него были третьими. Разъяренные протестующие даже снесли памятник предшественнику Мадуро – Уго Чавесу.



Николас Мадуро / Фото AP

Важно. Допущение до выборов оппозиции было одним из условий компромисса США с Мадуро. Страна, которая длительное время имеет напряженные отношения со США (особенно при каденции Трампа – из-за санкций), могла бы решить проблему с заменой российской нефти для Европы. Таким образом, ослабление санкций является выгодным для Европы. Именно для этого и была допущена оппозиция на выборы. Однако после "избрания" Мадуро и протестов дальнейшие планы мира по Венесуэле – под вопросом.



По мнению политолога Игоря Тышкевича, если Мадуро подавит протесты без человеческих жертв и появления большого количества политзаключенных, он будет править дальше уже не как узурпатор, а как президент Венесуэлы. Если же окружение Мадуро потеряет контроль над процессами в стране, то возможны очередные "переговоры о кризисе" и почетный компромисс для старых элит. Победа протестов тоже возможна, но при условии, если Мадуро пойдет путем репрессий (массовых) и при этом не удержит ситуацию. А оппозиция продемонстрирует способность к самоорганизации и договороспособности. Тогда народ Венесуэлы поздравят с победой демократии.

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МИД Украины уже призвал власти Венесуэлы воздержаться от применения силы против мирных демонстрантов.

Свободные и честные выборы предусматривают, что каждый голос подсчитывается прозрачно, а результаты точно отражают волеизъявление народа. Венесуэльцы заслуживают этого не меньше. Народ Венесуэлы заслуживает того, чтобы его волю уважали. Мы призываем власти Венесуэлы воздержаться от применения силы против мирных демонстрантов,

– написал спикер МИД Георгий Тихий.

Спикер МИД добавил, что на протяжении последних двух десятилетий украинский народ также сталкивался с ситуациями, когда власть не уважала его выбор.

США же прямо поддержали оппозиционера Эдмундо Гонсалеса. Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил об "убедительных доказательствах" того, что Гонсалес одержал победу на президентских выборах в Венесуэле, говорится в заявлении от 1 августа.

Мы поздравляем Эдмундо Гонсалеса Уррутии с успешной кампанией. Сейчас настало время для венесуэльских партий начать переговоры о взаимно уважаемом мирном переходе в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы,

– заявил госсекретарь США.

Как началась война с Маском

Со стороны США к оценке венесуэльской ситуации присоединился и Илон Маск. Кстати, он может стать советником при президентстве Трампа, так как любит не только придумывать планы о примирении Украины с Россией, но и делится с миром своей точкой зрения о Венесуэле.

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После объявления результатов президентских выборов в Венесуэле владелец соцсети X написал "Позор диктатору Мадуро", таким образом прямо назвав диктатором венесуэльского президента. В свою очередь Мадуро назвал Маска "заклятым врагом мира в Венесуэле".

Маск также ретвитнул комментарий на X своего "друга", президента Аргентины Хавьера Милея.

"Цифры свидетельствуют об убедительной победе оппозиции, и мир ждет, когда правительство признает поражение после лет социализма, нищеты, упадка и смерти", – сказал Милей.

Мадуро быстро отреагировал на сообщения Маска в соцсети, назвав миллиардера угрозой для Венесуэлы.

Он является представителем фашистской идеологии, антиприродной, антиобщественной. Отчаявшийся Илон Маск, контролируй себя. Любой, кто со мной связывается, подыхает,

– заявил Мадуро.

Ракеты и поединок: как Маск и Мадуро угрожают друг другу

Далее противостояние Маска и Мадуро развивалось еще более абсурдным образом. На венесуэльском телевидении Мадуро заявил, что Маск хочет вторгнуться в Венесуэлу на своих космических ракетах и с армией. Венесуэльский правитель также объявил Илона Маска своим новым заклятым врагом. В то же время Мадуро отметил, что готов противостоять Маску и не боится его.

Есть ли у Маска боевые ракеты

Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска не производит крылатые или баллистические ракеты, которые могут использоваться в боевых действиях. SpaceX только запускает ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy, которые выводят космические аппараты на орбиту, и испытывает систему Starship для полетов на Луну и Марс.

"Народ Венесуэлы сыт по горло этим клоуном", – заявил американский бизнесмен в заметке, к которому добавил фотографии протестов в Венесуэле.

После заявления Мадуро сам Маск в ответ на это отметил, что даже "осел понимает больше, чем Мадуро".

El burro sabe mas que Maduro https://t.co/9fe6JWOatM - Elon Musk (@elonmusk) 29 июля, 2024

Далее медиапротивостояние продолжилось. Мадуро на телевидении Венесуэлы продолжил диалог с Маском: "Ты хочешь драться? Давай, Илон Маск. Я готов. Я сын Боливара и Чавеса. Я не боюсь тебя, Илон Маск. Давай пойдем, куда захочешь, как мы говорим в районах Каракаса. Если ты этого хочешь, а я хочу, Илон Маск, просто скажи, где".

Интересно. В августе прошлого года Илон Маск заявил, что готов к реальному бою в клетке с основателем фейсбука Марком Цукербергом. Поединок он предложил транслировать в собственной соцсети X. Однако поединок так и не состоялся.

В ответ на это Маск написал в X: "Я иду к тебе, Мадуро! Отведу тебя на осле в Gitmo".

Справка: Gitmo – сокращение от GTMO, лагерь Гуантанамо, военная тюрьма на базе ВМС США в заливе Гуантанамо на Кубе. Ранее использовалась как лагерь для содержания пленных, заподозренных в террористической деятельности.