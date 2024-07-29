За офіційними даними, Мадуро переміг з 51,2% голосів, а його конкурент Едмундо Гонсалес набрав 44,2%. Однак екзитпол, проведений Edison Research, показав, що Гонсалес переміг з 30-відсотковим відривом.

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Венесуела оговтується після виборів

Минуло всього декілька годин між закриттям виборчих дільниць ввечері 28 липня та оголошенням результатів, що викликало підозри і в опозиції, і в міжнародної спільноти.

США, Аргентина та Колумбія були одними зі 11 американських країн, які закликали Мадуро забезпечити, щоб результати поважали волю народу,

– пишуть аналітики Bloomberg.

Міністр закордонних справ Перу заявив про "шахрайські наміри", які, за його словами, існують в уряду Венесуели. Вочевидь, йдеться про фальсифікацію результатів.

Режим Мадуро вирішив оголосити результати, що суперечать усім екзитполам і ознакам перемоги опозиції, що вказує на його намір залишитися при владі,

– заявив Райан Берг, американський аналітик.

Прогнозують, що опозиційні сили оскаржуватимуть результати голосування, проголошені виборчою владою Венесуели.

Експерти переконані, що Мадуро зіткнеться з проблемою легітимізації голосування з боку свого народу та світу. Вони акцентують на репресіях і маніпуляціях, до яких вдався політик, перебуваючи при владі з 2013 року.

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Оглядач "Радіо свобода" стверджував, що відхід Мадуро від влади поставив би під загрозу вплив Росії в Латинській Америці. Для Кремля цей континент – один із важелів впливу на США, що є головним постачальником зброї для України.

Зверніть увагу! Венесуела підтримала з дипломатичного погляду повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Мадуро критикував президента Зеленського, звинувачуючи Захід у розпалюванні війни.

Разом з тим Мадуро називав "безумовним другом" і "надзвичайним лідером" уже покійного президента Ірану Ібрагіма Раїсі, що розбився в авіакатастрофі у травні 2024 року.