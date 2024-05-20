У неділю, 19 травня, повідомили про падіння гелікоптера, на якому був глава Ірану. Тривалий час не могли знайти авіасудно, зокрема через погану погоду. Проте і спочатку стало очевидним, що шансів на порятунок в екіпажу було небагато.

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Президент Раїсі потрапив в авіакатастрофу під час "виконання свого обов'язку перед народом Ірану". Агентство Mehr заявляє, що він "прийняв мученицьку смерть".